. Татьяна Брухунова показала Петросяна в церкви с сыном на руках

Директор театра эстрадных миниатюр Петросяна и его жена Татьяна Брухунова поздравила с днем отца публикацией фото любимых мужчин. Сатирику недавно исполнилось 77 лет. Молодая жена с нежностью обратилась к имениннику в его праздник и обнародовала совместные снимки. А в день отца Татьяна Брухунова была немногословна. Она лишь выложила фото Евгения Петросяна с 2-летним сыном из церкви. На снимке малыш Ваган сидит на руках у отца и держит в руках зажженную свечку.«День отца», — подписала снимок жена юмориста, сопроводив свои слова милым эмодзи в виде сердечка. Молодая помощница подарила юмористу сына два года назад. Кстати, Татьяну Брухунову долго упрекали в разрушении брака Петросяна. Но, как оказалось, Елена Степаненко тоже нашла свое личное счастье. Адвокат Сергей Жорин рассказал о личной жизни бывшей жены Петросяна. Елена Степаненко и Евгений Петросян в 2018 году официально развелись. Между популярными юмористами начались долгие судебные разбирательства касательно раздела нажитого имущества. Общественность встала на сторону Елены Степаненко, которую Петросян бросил ради молодой любовницы Татьяны Брухуновой. Ее юрист Сергей Жорин призвал не жалеть артистку, так как она сейчас счастлива. Как утверждает юрист, Елена Степаненко уже продолжительное время находится в отношениях с мужчиной. Однако подробностями о возлюбленном он делиться не стал, так как информация конфиденциальная. Сама артистка заметно похорошела и помолодела. Она сбросила после развода с Петросяном практически 50 килограммовом лишнего веса.