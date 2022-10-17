. Татьяна Брухунова рассказала о дочери Петросяна

Светская львица Татьяна Брухунова призналась, как складываются отношения Евгения Петросяна с дочерью. Один из поклонников заинтересовали отношения юмориста со старшей дочерью. Один из подписчиков решился задать сокровенный вопрос жене Петросяна, волнующий многих поклонников. «Танечка, вам так и не удалось помирить Евгения Вагановича с дочерью? Или вы теперь одна дружная семья? Извините за личный вопрос…» — осторожно поинтересовался он. Супруга 77-летнего юмориста ответила любопытному фанату, что сатирик больше не поддерживает отношения с дочерью от первого брака. Викторина сама приняла такое непростое для себя решение.«К сожалению, дочь Евгения Вагановича прервала все контакты с ним. Это два взрослых человека, их право выбора: общаться или нет», — удовлетворила любопытство поклонников 33-летняя Брухунова. Викторина родилась в 1968 году. Увы, счастливой семьи не получилось. Евгений Ваганович стал вдовцом. Когда девочка была совсем маленькой, первая жена Петросяна погибла в аварии. Сейчас дочь сатирика живет в Нью-Йорке и производит с мужем эксклюзивные стеклянные игрушки под брендом Mark Andreas Collection. У нее двое детей. А два года назад у женщины появился внук. Несмотря на огромные расстояния между Москвой и Нью-Йорком, Викторина и Евгений Ваганович поддерживали теплые отношения. Однако в последние годы их дороги разошлись. Взрослая дочь перестала разговаривать с отцом из-за отношений с Татьяной Брухуновой. Позднее выяснилось, что первенец сатирика был очень близок с четвертой женой артиста — Еленой Степаненко. Развод оказался для звездной наследницы большим ударом, и она встала на сторону известной мачехи.