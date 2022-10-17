. Татьяна Буланова разоряется на ипотеке

Певица Татьяна Буланова заявила, что всех своих детей должна обеспечить жильем. Артистка покупает недвижимость каждому сыну. Татьяна Буланова, как и многие россияне, тоже платит ипотеку. Певица рассказала, что два кредита она уже выплатила, а сейчас оформляет третий. «У меня два сына, и у каждого должна быть квартира, пусть живут отдельно», — отметила артистка.Отец младшего сына платит алименты после развода. Но этих денег хватает исключительно на репетиторов и помощницу по дому. «Выходит, что я все тащу на себе», — призналась Буланова.