. Татьяна Буланова заявила, что женщины становятся жаднее

Певица Татьяна Буланова высказалась о жадности женщин Артистка — мать двоих мальчиков. Похоже, певица не раз обжигалась, раз сделала в шоу «Звезды сошлись» скандальное заявление. Артистка считает, что практически все современные девушки — чрезмерно меркантильные.«Они выходят замуж не по любви, а везде ищут выгоду. Кто побогаче — тот и интереснее. А мальчики все же не такие», — заявила Буланова. «Таня, девочки и мальчики разные бывают, не надо так», — отрезал Сергей Астахов, у которого подрастает дочь.