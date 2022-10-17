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Телеграм-канал "Тушите свет": Мирослава Дума разводится с мужем после 17 лет брака

Телеграм-канал "Тушите свет": Мирослава Дума разводится с мужем после 17 лет брака

Телеграм-канал "Тушите свет" сообщил, что соосновательница издания Buro 24/7 Мирослава Дума разводится с бизнесменом Алексеем Михеевым. Мирославе Думе 37 лет, в прошлом она известная светская львица, а ныне генеральный директор инвестиционного фонда Future Tech Lab и основательница экологичной марки Pangaia.

Дочь бывшего сенатора и сын главы Рособоронэкспорта приняли сложное решение расторгнуть брак. Впрочем, в окружении пары не исключают, что процесс носит фиктивный характер. В статье New York Times уже писали о том, что семья Мирославы напрямую связана с Рособоронэкспортом, а в недружественных странах, сами понимаете, это немодно. К тому же Мирин свекор Александр Александрович Михеев уже угодил в санкционные списки Великобритании. Так и до родственников недалеко, — пишет телеграм-канал, среди авторов которого — бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский. В телеграме предположили, что Дума, вероятно, хочет дистанцироваться от потенциальных проблем:Не зря же мирилась с Наоми Кэмпбелл, которая в итоге снялась в рекламе ее экобренда Pangaia. Как бы ни старались в Pangaia скрыть русский след, на Западе вряд ли поверят, что семья Миры не инвестирует в ее треники из банановых шкурок. А там, не дай бог, и прибыль получает, но это вряд ли. Во всяком случае ощутимую для семейного бюджета. Чуть что, бренд могут бойкотировать, а саму ее снова закэнселить — с двойной силой и без права амнистии. В западной тусовке Дума в последнее время всячески артикулирует наличие у себя украинских корней и родственников. В последней публикации в запрещенной сети она отчитывается о наличии у нее на Украине аж трех сестер. Даже тегнула их аккаунты, — подытожил канал.

Дума и Михеев познакомились еще во время учебы в МГИМО, после окончания вуза в 2005 году они поженились. 22 сентября 2010-го у пары родился первенец — сын Георгий. В 2014-м в семье появилась дочь Анна, а летом 2017-го — дочь Диана.


Елизавета Константинова
# Шоу-бизнес Звездные пары
По материалам: spletnik.ru

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