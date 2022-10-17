. "Телевизионные жабы обломали": Садальский пожалел Милохина и поглумился над Загитовой и Щербаковой

Вадим Карасев

Вчера состоялась премьера шоу "Ледниковый период. Снова вместе", и на льду встретились как уже полюбившиеся зрителям дуэты, так и новые. Интересные изменения в новом сезоне произошли и в составе ведущих, однако Стас Садальский им не очень рад.

Актер знаменит резкими высказываниями в адрес знаменитостей, а в особенности — ведущих. Ранее он плохо отзывался о Николае Цискаридзе и Ларисе Гузеевой, а теперь набросился на Алину Загитову и Анну Щербакову.

"Реанимировали на Первом "Ледниковый период", был замечательный ведущий Ягудин с двумя косноязычными девушками", — заявил актер, намекая на фигуристок, освещавших шоу с Алексеем Ягудиным.

Зато член жюри балерина Светлана Захарова Садальскому понравилась. Не обделил он вниманием и тиктокера Даню Милохина, которого пожалел за внешность. "Даня Милохин весь в прыщах, какие-то кудри гидропиритные — жалко парня, старые телевизионные жабы обломали парня прям на взлете!" — высказался Станислав.



Даня Милохин лизнул Медведеву на шоу "Ледниковый период"

Зато сам Милохин явно получает от шоу удовольствие. На тиктоке у него сейчас заработать не получается, а на льду он не только получает стабильный доход, но и просто хорошо проводит время. Ранее в анонсе он раздел дублершу, а потом накинул на нее пиджак, а на льду и вовсе решил лизнуть Евгению.

Фигуристка посмеялась и начала рукавом обтираться от слюней партнера. Она не показала виду, но зрители думают, что Медведева не очень рада, что снова связалась с Даней. "Меня чуть не стошнило, бедная Женечка. Ей теперь до самого конца шоу терпеть этого шута", — пишут телезрители.

Впрочем, Евгения ранее говорила, что ей комфортно выступать с Милохиным. "На самом деле, мы очень хорошо скатались и привыкли друг к другу", — признавалась брюнетка в интервью.

