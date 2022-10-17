. Участники культовой южнокорейской группы BTS в полном составе пойдут служить в армию

Вадим Карасев

На днях южнокорейская поп-группа BTS выступили с концертом в Пусане, однако сегодня утром выяснилось, что скоро они не смогут в полном составе вновь появиться на сцене. Оказывается, все участники коллектива собираются идти в армию.

Согласно заявлению агентства Big Hit Music, каждый артист выполнит свой гражданский долг согласно индивидуальному графику и плану. "Знаменательный момент, чтобы удовлетворить потребности страны, и чтобы эти здоровые молодые люди служили со своими соотечественниками", — говорится в заявлении.

Продолжат выступления в полном составе BTS только в 2025 году. К тому времени все музыканты уже пройдут службу. Самому старшему участнику коллектива Джину в декабре исполняется 30 лет, и он до самого конца брал отсрочки, чтобы продолжать радовать слушателей. Однако тянуть больше нельзя и он пойдет в армию первым в конце года.



Правительство Южной Кореи долго пыталось разобраться, можно ли освободить артистов от службы или придумать им альтернативный способ отдать долг родине. Однако оснований для этого не нашлось: по закону освободить можно медалистов Азиатских или Олимпийских игр.

Однако общественные активисты все равно продолжали бороться за членов коллектива, ведь они считаются одним из самых ярких явлений во всей Азии. Споры особенно обострись в этом году, потому что у Джина заканчивалась отсрочка.

К слову, певец никогда не пытался уклониться, а наоборот, обещал пойти в армию. "Военная служба — это обязанность, и я исполню ее, когда меня призовет государство", — признавался он на пресс-конференции в 2020 году.