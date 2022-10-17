. Украина обвинила Иран в поставках беспилотников России

Киев обвинил Тегеран в поставках оружия России и призвал незамедлительно их прекратить. Соответствующее заявление опубликовал МИД Украины.

В украинском МИД заявили, что Россия продолжает «совершать теракты против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины, используя боевые беспилотники иранского производства». По данным МИД, за последнюю неделю Россия нанесла более сотни ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в ряде украинских городов.

В МИД Украины считают, что поставки России оружия «для ведения захватнической войны» делают Иран «соучастником военных преступлений и терактов России против Украины».

В Киеве призвали Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. «В противном случае Иран и его руководство будет нести строжайшую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины», — говорится в сообщении.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Иран планирует поставлять России ракеты малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Как писала «Парламентская газета», в Тегеране опровергли это сообщение, отметив, что Иран не экспортирует вооружения ни одной из сторон конфликта и выступает против боевых действий на Украине.



