. В A Plague Tale: Requiem на Xbox Series X | S и Playstation 5 только 30-40 FPS — первое сравнение

Вадим Карасев





Сегодня спало эмбарго на публикацию обзоров игры A Plague Tale: Requiem, которая завтра станет доступна на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Несколько дней назад в сети появлялись противоречивые слухи, что игра работает только в 30 FPS на новых консолях, хотя некоторые пользователи утверждали, что в ней разблокирована частота кадров.

Теперь же официально подтверждено, что 60 FPS в A Plague Tale: Requiem на приставках нет. Стоит отметить, что игра A Plague Tale: Requiem не только не имеет режима 60 FPS, но и работает на новых консолях в 1440p.

Xbox Series S: 1080p при 30 FPS | 40 FPS на мониторах 120hzXbox Series X: 1440p при 30 FPS | 40 FPS на мониторах 120hzPlaystation 5: 1440p при 30 FPS | 40 FPS на мониторах 120hz

Некоторые детали сравнения A Plague Tale: Requiem на Xbox Series X | S и Playstation 5:

Игра имеет поддержку VRR на консолях.Версия для Xbox Series X является наиболее стабильной на консолях. Playstation 5 имеет проблемы с производительностью в некоторых областях (особенно на открытых пространствах с крысами).Xbox Series S, в сравнении с другими консольными версиями, имеет снижение графики в тенях, текстурах, растительности, дальности прорисовки и отражениях.

Ниже можно посмотреть детальное сравнение Plague Tale: Requiem на Xbox Series X | S и Playstation 5.

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