. В Госдуме обсудят законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ

Вадим Карасев

В Госдуме 17 октября пройдут слушания законопроекта об ответственности за пропаганду ЛГБТ

В Госдуме 17 октября пройдут слушания по законопроекту об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил председатель Думы Вячеслав Володин, в нижнюю палату поступает «огромное количество обращений с просьбой принять закон о запрете пропаганды, разрушающей наше общество и традиционные семейные ценности».

Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что кабмин одобрил законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Депутат представит эти инициативы на слушаниях в Госдуме. В слушаниях должны принять помимо парламентариев представители ведомств и общественности.

Авторами предлагается распространить штрафы за пропаганду ЛГБТ не только среди детей и подростков, но и среди взрослых: штраф за пропаганду ЛГБТ составит до 100 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юридических лиц.

Если информация распространялась через интернет или СМИ, штрафы составят до 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов для юрлиц. Отдельно штрафы предусматриваются за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

В июле в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений в СМИ. Авторами инициативы выступили депутаты от партий КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР.