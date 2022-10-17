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В Госдуме прокомментировали завершение мобилизации в Москве

В Госдуме прокомментировали завершение мобилизации в МосквеДепутат Соболев заявил, что Москва получила небольшой наряд по частичной мобилизации

Москва получила небольшой наряд по частичной мобилизации и не сразу смогла его выполнить. Об этом рассказал изданию «Подъем» член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, комментируя завершение мобилизации в столице.

Депутат предположил, что в российской столице провели дополнительные организационные процедуры. «В Москве 12 миллионов человек, что они 20 тысяч не могут собрать? Я думаю, сложности в этом не было», — заявил Соболев.

Он также пояснил, что лично побывал в центрах подготовки мобилизованных в Омской области. Там резервисты пожаловались ему на недостаток занятий. После поездки Соболев потребовал заменить выданные танкистам мотострелковые куртки, поскольку эта экипировка неудобна для выполнения заданий.

17 октября мэр Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве. Он добавил, что повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.

Собянин выразил благодарность и признательность московским добровольцам и мобилизованным, отметив, что в городе волнуются и переживают за их судьбу.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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