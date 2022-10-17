. В Госдуму внесен законопроект о статусе и правах добровольцев
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Госдуму внесен законопроект о статусе и правах добровольцев

В Госдуму внесен законопроект о статусе и правах добровольцев

В Госдуму внесен законопроект о статусе и правах добровольцев

В августовский законопроект Правительства внесены и одобрены поправки, определяющие статус и права добровольческих формирований. Документ с изменениями опубликован в электронной базе Государственной Думы. Поправки предложили Комитет Госдумы по обороне и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее «Парламентская газета» писала, что 24 августа Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий наделить Президента РФ полномочиями принимать решение об участии Вооруженных сил в военных учениях, парадах и соревнованиях совместно с армиями иностранных государств.

Согласно правкам, в документе появляется пункт о создании добровольческих отрядов силами Минобороны по решению Президента РФ. Отряды могут состоять из добровольцев и военных. Гражданину РФ для поступления в добровольческое формирование нужно будет заключить контракт.

Численность добровольческих формирований, их организация, районы их действий, стоящие перед ними задачи, порядок управления ими, срок использования добровольческих формирований, а также порядок прекращения и иные вопросы их деятельности устанавливает Минобороны.

Кроме того, законопроект определяет основания для исключения из добровольческого формирования. Причиной может стать истечение срока контракта, несоответствие состояния здоровья, лишение свободы, поступление на военную службу, прекращение деятельности добровольческого формирования, невыполнение условий контракта.

На участников добровольческих формирований распространяется статус военнослужащих, в том числе по вопросам социальных гарантий и компенсаций. Такие граждане подлежат обязательному личному страхованию за счет бюджета.

Порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, порядок денежных выплат, продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи также определяет Минобороны.

Ожидается, что законопроект рассмотрят во втором чтении 18 октября.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске
Самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске
Европа раскрыла расходы на закупку газа
Европа раскрыла расходы на закупку газа
Кто везунчик по жизни, а кому все дается тяжело: цыганский гороскоп по дате рождения
Кто везунчик по жизни, а кому все дается тяжело: цыганский гороскоп
Пожар после падения Су-34 в Ейске охватил четыре этажа
Пожар после падения Су-34 в Ейске охватил четыре этажа
Лена Катина рассказала о брачном контракте с миллионером
Лена Катина рассказала о брачном контракте с миллионером
Ани Лорак увлеклась пластикой, считает хирург
Ани Лорак увлеклась пластикой, считает хирург
Артур Смольянинов поплатится за свой длинный язык
Артур Смольянинов поплатится за свой длинный язык
Елена Борщева пожаловалась на ипотеку
Елена Борщева пожаловалась на ипотеку
Алла Пугачева в Израиле развлекается с Макаревичем
Алла Пугачева в Израиле развлекается с Макаревичем
"Что скажет Джастин": Селена Гомес и Хейли Бибер зарыли топор войны (3 фото)
"Что скажет Джастин": Селена Гомес и Хейли Бибер зарыли
Авторы A Plague Tale: Requiem прокомментировали потенциальное продолжение игры
Авторы A Plague Tale: Requiem прокомментировали потенциальное
Артур Смольянинов прокомментировал обвинения в дискредитации российской армии
Артур Смольянинов прокомментировал обвинения в дискредитации

Топ на сегодня

В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X | S, разработчики просят дождаться патча
В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X
В российском регионе прошли похороны погибших мобилизованных
В российском регионе прошли похороны погибших мобилизованных
В ФРГ поняли позицию Венгрии в вопросе антироссийских санкций
В ФРГ поняли позицию Венгрии в вопросе антироссийских санкций
МИД ответил на заявления об использовании виагры для изнасилований на Украине
МИД ответил на заявления об использовании виагры для изнасилований на
Ольга Бузова в массивных серьгах-пауках и коротком платье на бретельках любуется собой
Ольга Бузова в массивных серьгах-пауках и коротком платье на

Еще по теме

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании штабов обороны в военное время
В Госдуму поступили президентские поправки в Конституцию
Госдума рассмотрит законопроект о волонтерских организациях
Понятие «специалист по спортивной медицине» предложили закрепить законодательно