. В Госдуму внесен законопроект о статусе и правах добровольцев

В августовский законопроект Правительства внесены и одобрены поправки, определяющие статус и права добровольческих формирований. Документ с изменениями опубликован в электронной базе Государственной Думы. Поправки предложили Комитет Госдумы по обороне и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее «Парламентская газета» писала, что 24 августа П равительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий наделить Президента РФ полномочиями принимать решение об участии Вооруженных сил в военных учениях, парадах и соревнованиях совместно с армиями иностранных государств.

Согласно правкам, в документе появляется пункт о создании добровольческих отрядов силами Минобороны по решению Президента РФ. Отряды могут состоять из добровольцев и военных. Гражданину РФ для поступления в добровольческое формирование нужно будет заключить контракт.

Численность добровольческих формирований, их организация, районы их действий, стоящие перед ними задачи, порядок управления ими, срок использования добровольческих формирований, а также порядок прекращения и иные вопросы их деятельности устанавливает Минобороны.

Кроме того, законопроект определяет основания для исключения из добровольческого формирования. Причиной может стать истечение срока контракта, несоответствие состояния здоровья, лишение свободы, поступление на военную службу, прекращение деятельности добровольческого формирования, невыполнение условий контракта.

На участников добровольческих формирований распространяется статус военнослужащих, в том числе по вопросам социальных гарантий и компенсаций. Такие граждане подлежат обязательному личному страхованию за счет бюджета.

Порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, порядок денежных выплат, продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи также определяет Минобороны.

Ожидается, что законопроект рассмотрят во втором чтении 18 октября.