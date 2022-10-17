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В Китае в заявлениях Байдена увидели блеф

В Китае в заявлениях Байдена увидели блефCNR: угроза администрации Байдена в адрес Саудовской Аравии — это чистый блеф

США не будут прерывать отношения с Саудовской Аравией в отместку за совместное с Россией решение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Об этом пишет портал КНР China Military.

«Угроза администрации Байдена в адрес Саудовской Аравии — это чистый блеф. Вашингтон не выведет оттуда американские войска и не прекратит поставки оружия, потому что Саудовская Аравия — один из лидеров всего арабского и даже исламского мира, а также важный союзник США на Ближнем Востоке», — говорится в статье.

Китайские эксперты считают, что изменение внешнеполитического курса Саудовской Аравии негативно отразится на экономике США. В связи с этим, нет ничего удивительного в том, что Вашингтон «задумал отомстить и запугать Саудовскую Аравию», однако их громкие заявления вряд ли к чему-то приведут на практике, говорят эксперты.

Ранее Вашингтон выразил опасения, что Саудовская Аравия может передать России оборонные технологии США.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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