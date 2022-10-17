. В Москве закрывают мобилизационные пункты

Сергей Собянин высказался о мобилизации в столице. В российской столице завершилась частичная мобилизация военнообязанных граждан. О закрытии мобилизационных пунктов в Москве заявил мэр Сергей Собянин в своем блоге. По словам Собянина, московский военный комиссар сообщил, что все задачи, которые поставил президент и Минобороны, выполнены. И сегодня, 17 октября, пункты сбора мобилизованных закрываются в 14 часов. Также теряют свою силу разосланные ранее повестки. «Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», — заявил мэр. Градоначальник отметил в своем блоге, что мобилизация стала большим испытанием для московский семей, члены которых отправились в действующую армию. Он пообещал оставшимся женам, матерям и детям поддержку и заботу, а также содействие в материально-техническом оснащении воинских частей, где служат москвичи. «Москва будет заботиться о ваших семьях и близких. Мы по-прежнему будем оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении. Вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, будем содействовать улучшению быта в воинских частях», — заявил Сергей Собянин. Президент России Владимир Путин выступил 21 сентября с обращением, в котором объявил о начале частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил России. Заявлялось, что в армию призовут около 300 000 граждан, которые служили и имеют военную специальность. Указ президента вызвал много вопросов у граждан, в том числе о сохранении рабочих мест, о платежах по кредитам и пр. В Госдуму с конца сентября было внесено множество законопроектов о поддержке отправляющихся в армию и их семей, но не все они были одобрены.