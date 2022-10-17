. В Москве закрывают мобилизационные пункты
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Москве закрывают мобилизационные пункты

В Москве закрывают мобилизационные пункты
Сергей Собянин высказался о мобилизации в столице. В российской столице завершилась частичная мобилизация военнообязанных граждан. О закрытии мобилизационных пунктов в Москве заявил мэр Сергей Собянин в своем блоге. По словам Собянина, московский военный комиссар сообщил, что все задачи, которые поставил президент и Минобороны, выполнены. И сегодня, 17 октября, пункты сбора мобилизованных закрываются в 14 часов. Также теряют свою силу разосланные ранее повестки. «Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», — заявил мэр. Градоначальник отметил в своем блоге, что мобилизация стала большим испытанием для московский семей, члены которых отправились в действующую армию. Он пообещал оставшимся женам, матерям и детям поддержку и заботу, а также содействие в материально-техническом оснащении воинских частей, где служат москвичи. «Москва будет заботиться о ваших семьях и близких. Мы по-прежнему будем оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении. Вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, будем содействовать улучшению быта в воинских частях», — заявил Сергей Собянин. Президент России Владимир Путин выступил 21 сентября с обращением, в котором объявил о начале частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил России. Заявлялось, что в армию призовут около 300 000 граждан, которые служили и имеют военную специальность. Указ президента вызвал много вопросов у граждан, в том числе о сохранении рабочих мест, о платежах  по кредитам и пр. В Госдуму с конца сентября было внесено множество законопроектов о поддержке отправляющихся в армию и их семей, но не все они были одобрены.  
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

Последние новости

Четыре страны отказались от участия в «Евровидении-2023»
Четыре страны отказались от участия в «Евровидении-2023»
Стас Садальский едко высказался о Дане Милохине
Стас Садальский едко высказался о Дане Милохине
Алла Пугачева приобрела квартиру рядом с Филиппом Киркоровым
Алла Пугачева приобрела квартиру рядом с Филиппом Киркоровым
Лариса Гузеева проиграла соседке в суде
Лариса Гузеева проиграла соседке в суде
Татьяна Буланова заявила, что женщины становятся жаднее
Татьяна Буланова заявила, что женщины становятся жаднее
Участники культовой южнокорейской группы BTS в полном составе пойдут служить в армию
Участники культовой южнокорейской группы BTS в полном составе пойдут
Снова вместе, снова рядом! Пугачева на концерте Гребенщикова встретилась с Макаревичем*
Снова вместе, снова рядом! Пугачева на концерте Гребенщикова
Беглов освободил от должности начальника мобилизационного управления Петербурга
Беглов освободил от должности начальника мобилизационного управления
Появились новые подтверждения скорого релиза The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition
Появились новые подтверждения скорого релиза The Outer Worlds:
Гороскоп Тамары Глобы на 18 октября 2022 года: какие знаки зодиака ждет удачный день
Гороскоп Тамары Глобы на 18 октября 2022 года: какие знаки зодиака
Экс-редактор Первого канала покинула Россию после побега из-под ареста
Экс-редактор Первого канала покинула Россию после побега из-под ареста
Эпичный и неожиданный эпизод на рыбалке
Эпичный и неожиданный эпизод на рыбалке

Топ на сегодня

Таисия Повалий о муже: «Он вернулся в Киев. Я поняла, что человека невозможно переделать»
Таисия Повалий о муже: «Он вернулся в Киев. Я поняла, что человека
В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X | S, разработчики просят дождаться патча
В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X
"Оружия в руках не держал": известная певица раздосадована, что Талькова-младшего позвали на фронт
"Оружия в руках не держал": известная певица раздосадована,
Меньшова разнесла Смольянинова: «Не поперхнуться бы, читая размышления пацана из неблагополучной семьи»
Меньшова разнесла Смольянинова: «Не поперхнуться бы, читая
В Херсонской области заявили о планах России «поставить мат» Украине этой зимой
В Херсонской области заявили о планах России «поставить мат» Украине

Еще по теме

В Бурятии заявили о завершении частичной мобилизации
Приемная Думы приоритетно рассмотрит жалобы россиян на нарушения при мобилизации
Мэр Москвы пообещал помочь семье жертвы снегопада в Москве
ВАЖНО: Военный комиссариат ДНР прокомментировал информацию о мобилизации в Республике