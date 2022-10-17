. В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X | S, разработчики просят дождаться патча

Вадим Карасев





Как это часто бывает, игра A Plague Tale: Requiem раньше релиза на дисках попала к некоторым игрокам, которые уже могут ее опробовать. Ранее разработчики предполагали, что подобное может произойти и просили игроков не публиковать спойлеры в сети.

Некоторые игроки рассказывают о техническом исполнении игры A Plague Tale: Requiem на Xbox Series X | S и Playstation 5. Они отмечают, что в игре нет возможности выбрать между режимом качества и режимом производительности. Игра имеет разблокированную частоту кадров, которая, как пишут игроки, находится на уровне от 40 до 60 кадров в секунду на протяжении почти всей игры. Иногда бывают падения FPS ниже, но это не критично даже на текущем этапе, без патча первого дня.

Разработчики A Plague Tale: Requiem прокомментировали появившуюся в сети информацию о производительности проекта, заявив, что лучше дождаться патча:

Мы искренне желаем, чтобы вы потерпели до дня релиза. Это позволить вам открыть для себя игру в ее окончательном виде — который соответствует захватывающему, эмоциональному путешествию, с любовью приготовленному для вас.

Релиз A Plague Tale: Requiem состоится уже 18 октября, сразу в Game Pass.