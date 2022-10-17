. В Подмосковье открыли центры помощи семьям мобилизованных

Центры помощи семьям мобилизованных и добровольцев открыли в Московской области, передает «360». Поддержку окажут социальные работники, юристы, волонтеры, психологи.

Всего в Московской области развернули 60 штабов и задействовали около двух тысяч волонтеров для оказания поддержки семьям призванных на специальную военную операцию.

Помимо психологической, юридической и материальной помощи, поддержку можно получить с доставкой продуктов, лекарств на дом, с выгулом домашних животных.

Ранее «Парламентская газета» также рассказала о том, что мобилизованным положено денежное довольствие. Оно складывается из окладов по воинскому званию и по воинской должности, а также надбавок за выслугу лет, квалификационную категорию и особые условия службы. Подчеркивается, что узнать точную сумму заранее не получится, однако, по данным официального интернет-портала «Объясняем.рф», рассчитывать можно минимум на 195 тысяч рублей в месяц.

Дополнительные выплаты военнослужащим анонсировали и регионы, но здесь цифры будут другими. Так в нормативных актах соответствующих субъектов указано, что в Крыму и Московской области выплата составит 200 тысяч, в Самарской области — 50 тысяч.

О том, какие еще выплаты положены мобилизованным, читайте в материале.