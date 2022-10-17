. В российском регионе прошли похороны погибших мобилизованных

Вадим Карасев

В Коркино Челябинской области прошли похороны погибших мобилизованных Ахметшина и БорисоваСюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

В городе Коркино Челябинской области прошли похороны Тимура Ахметшина и Антона Борисова, погибших через две недели после мобилизации. Об этом сообщает РБК.

Церемония прошла со всеми воинскими почестями со стрельбой и под гимн России на местном кладбище. На прощание прибыли сотни человек, в том числе депутат Госдумы от российского региона Валерий Гартунг, глава Коркинского района Наталья Лощинина и военный комиссар области Андрей Максуров.

Ранее в октябре из нескольких регионов России начали поступать сообщения о гибели призванных по мобилизации граждан в спецоперации на Украине. Так, 13 октября стало известно о гибели пятерых призывников из Челябинской области, а 14 октября было объявлено о гибели трех мужчин из Кежемского и Богучанского районов Красноярского края.

Президент России Владимир Путин, отвечая на на вопрос о гибели мобилизованных, заявил, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане уже могли принимать участие в военных действиях, поскольку успели пройти предусмотренную подготовку.