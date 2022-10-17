. В Севастополе мобилизовали не служившего многодетного отца
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Севастополе мобилизовали не служившего многодетного отца

В Севастополе мобилизовали не служившего многодетного отца

В Севастополе мобилизовали не служившего многодетного отцаRTVI: в Севастополе мобилизовали не служившего 39-летнего многодетного отца

Военкомат Гагаринского и Балаклавского районов Севастополя мобилизовал 39-летнего Дмитрия Чернышева, который не проходил срочную службу и не обучался на военной кафедре. По данным Telegram-канала RTVI, мужчина вместе с женой воспитывает троих детей, старшему из которых 12 лет, а младшему — год.

«Я считаю, что мобилизация прошла с нарушениями, потому что муж мой не соответствует тем критериям частичной мобилизации, которые озвучил президент. (...) Мой муж ранее не служил, ему на данный момент 39 лет, и он является многодетным отцом. (...) Тем не менее мой муж был призван и уже отправлен в зону проведения [специальной военной операции] СВО», — рассказал супруга Чернышева.

По ее словам, муж уже написал рапорт на имя командира части, а она — заявления в военкомат, прокуратуру и Министерство обороны. Кроме того, женщина оформила обращение на «Госуслугах».

«Какие-то инстанции ответили, что нарушений не выявлено. Какие-то инстанции еще не ответили, потому что срок их ответа составляет 30 дней, а в наших обстоятельствах это крайне долго», — отметила она и добавила, что намерена бороться за то, чтобы ее супруга демобилизовали.

С момента объявления частичной мобилизации поступает все больше сообщений о случаях призыва неподходящих для службы граждан. В числе основных причин обращений — состояние здоровья призывников, проблемы с медицинским осмотром, несогласие с призывом из-за семейных обстоятельств, превышение призывного возраста и другие критерии.

Так, сообщалось, что выпускника детдома с отставанием в развитии задержали в московском общежитии и мобилизовали на военный полигон.

14 октября президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация завершится в течение ближайших двух недель. По его словам, в стране мобилизовали 222 тысячи человек, все призванные на военную службу пройдут дополнительную военную подготовку перед отправкой в части.

Глава государства подчеркнул, что «бестолковщина», обнаруженная в ходе проведения частичной мобилизации, связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. Ранее он поручил исправить ошибки и разобраться отдельно в каждом конкретном случае ошибочной мобилизации.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Евросоюз подготовит механизм по снижению цен на весь покупаемый газ
Евросоюз подготовит механизм по снижению цен на весь покупаемый газ
В Севастополе мобилизовали не служившего многодетного отца
В Севастополе мобилизовали не служившего многодетного отца
Лев продолжит общаться, а Скорпион будет мстить: какие знаки зодиака никогда не простят измену и как будут на нее реагировать
Лев продолжит общаться, а Скорпион будет мстить: какие знаки зодиака
ЕС придумал временную альтернативу потолку цен на российский газ
ЕС придумал временную альтернативу потолку цен на российский газ
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Авторы Minecraft Legends анонсировали окно релиза — игра сразу будет в Game Pass
Авторы Minecraft Legends анонсировали окно релиза — игра сразу будет
Бывший Бузовой, Айза и православный блогер: список участников реалити «Наследники и самозванцы»
Бывший Бузовой, Айза и православный блогер: список участников реалити
Konami анонсировала трансляцию по будущему Silent Hill, ожидается анонс 3 игр
Konami анонсировала трансляцию по будущему Silent Hill, ожидается
Билли Айлиш заметили на свидании с фронтменом The Neighbourhood
Билли Айлиш заметили на свидании с фронтменом The Neighbourhood
Сербию склонили к выбору ЕС по вопросу санкций против России
Сербию склонили к выбору ЕС по вопросу санкций против России
"А что, если...": как выглядели бы знаменитости, будь они другого пола (19 фото)
"А что, если...": как выглядели бы знаменитости, будь они
На Украине заявили, что Россия получает "драгоценный опыт", воюя "с армией НАТО"
На Украине заявили, что Россия получает "драгоценный опыт",

Топ на сегодня

Xbox Series S виновата, что Gotham Knights будет работать в 30 FPS, сообщил разработчик
Xbox Series S виновата, что Gotham Knights будет работать в 30 FPS,
Содержание Михаила Ефремова обходится в копеечку тюрьме
Содержание Михаила Ефремова обходится в копеечку тюрьме
Гороскоп от Анжелы Перл на 17 октября 2022 года: необходимо быть осторожными и предусмотрительными
Гороскоп от Анжелы Перл на 17 октября 2022 года: необходимо быть
В Турции разработали проект газового хаба за три месяца до заявления Путина
В Турции разработали проект газового хаба за три месяца до заявления
Приемная Думы приоритетно рассмотрит жалобы россиян на нарушения при мобилизации
Приемная Думы приоритетно рассмотрит жалобы россиян на нарушения при

Еще по теме

В Москве мобилизовали не служившего выпускника детдома с отставанием в развитии
Пришедшему за загранпаспортом россиянину вручили повестку
Боец ММА Владимир Минеев получил повестку и готов отправиться в зону СВО
Родственники рассказали о погибших в ходе спецоперации мобилизованных