. Валерий Меладзе считает, что надо бояться Бориса Корчевникова

Певец Валерий Меладзе назвал ведущего садистом. В беседе с Ксенией Собчак певец сделал свое признание. Борис Корчевников в последнее время не сходит со страниц прессы. Ведущий прославился не только в качестве ведущего шоу «Судьба человека», но и как добродетельный меценат, который приютил у себя дома беженца и часто организовывает сбор средств для помощи пострадавшим и нуждающимся.Вместе с тем оказалось, что есть люди, которые считают Бориса Корчевникова настоящим воплощением зла, а его поведение расценивают как прикрытие. Таковым оказался Валерий Меладзе, который разоткровенничался на шоу «Осторожно: Собчак!» в беседе с Ксенией Собчак. «Корчевников подлее. За его мягкой личиной скрывается желание залезть под кожу. Он с таким удовольствием все эти подробности смакует», — сказал Валерий Меладзе.