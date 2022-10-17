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Вдовец Людмилы Сенчиной продает двухэтажный особняк, в котором жил с актрисой, за 30 миллионов

Вдовец Людмилы Сенчиной продает двухэтажный особняк, в котором жил с актрисой, за 30 миллионов

Супругу певицы трудно находится в особняке без любимой. Все в нем Владимиру напоминает о родном человеке. Продюсер решил выставить недвижимость на продажу, а вырученные деньги отдать сыну артистки.


Владимир Андреев продает особняк, который построил для любимой. Двухэтажный дом с террасой, расположен под Санкт-Петербургом. Здесь Сенчина провела последние годы своей жизни. Объект выставлен на продажу за 30 миллионов рублей. Андреев, признался, что каждая мелочь в доме напоминает ему о супруге. А потому он решил переехать на участок по соседству.

«Я бы остался и жил, я просто не могу там жить психологически. Люся же везде картинки развесила, так как ей надо, без всяких дизайнеров. Как Люся ушла, я там находился. У меня там рядом участок был, я себе построил там дом. По размерам, может быть, такой только без цоколя», — объясняет Владимир.

Вырученные с продажи дома деньги, Андреев планирует отдать сыну артистки — Вячеславу. Ему 49 лет, он появился на свет в браке певицы с Вячеславом Тимошиным. Наследник звезды давно не живет в России.

«Чтоб понимали, это Славику все, сыну Люсиному, оставлено. А он живет за границей. У него есть еще прекрасная квартира рядом с Петропавловкой. Сейчас он живет в Тайланде. Он айтишник», — поделился продюсер.

Напомним, артистка ушла из жизни 25 января 2018 года. Ей было 67 лет. Причина смерти звезды держалась в тайне. Вскоре выяснилось, что звезда болела раком и пережила несколько операций. Андреев долго не мог прийти в себя после утраты жены. Поговаривали, что из-за проблем с финансами, Владимир не может даже поставить актрисе памятник.

«Мое состояние было такое, что я не готов был к этому. Просто я болел. Вопрос не стоял о деньгах. Дело в том, что в установку памятника вмешались люди, которые были поклонниками, знали Людмилу при жизни. Они состоятельные люди, у которых своя каменоломня. И они привезли камень и поставили памятник», — рассказал вдовец в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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