. Влад Топалов до сих пор возит старшего сына в коляске

Певца Влада Топалова раскритиковали за воспитание ребенка. Артист и Регина Тодоренко воспитывают двух сыновей. В 2018 году на свет появился мальчик, которого назвали Михаилом (Майкл). А три месяца назад у пары родился малыш, которому дали имя Мирослав (Мир). Сегодня артист поделился трогательными семейными кадрами. Артист посвятил публикацию Дню отца. Влад показал фотографии, на которых запечатлен вместе с женой и детьми. «Парни, Папаши, Отцы, Деды, Мужчины. Наш день сегодня. В этот день хочется поздравить своего Отца и его Отца, моего Великого Деда. Институт Отцовства — самый великий и сложный. Но точно мой самый любимый!» — поздравил причастных певец (орфография и пунктуация авторов здесь и далее даны без изменений. — Прим. ред.).Если одни фанаты восхитились милыми снимками, то другие искали, к чему придраться. Некоторых пользователей возмутило, что трехлетний сын пары передвигается в коляске. Между подписчиками возник спор на тему того, могут ли дети так сильно уставать в раннем возрасте. Девушка в комментариях отметила, что коляска спасает родителей в непредвиденных обстоятельствах. При этом подписчице ответили, что малыши бегают целый день, и в помощи не нуждаются. «Все дети разные, если ваш ребенок не садится в коляску это не означает, что дети все такие, как ваши», — заступилась за звездных родителей чительница блога.