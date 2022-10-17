. Зависят от чужого мнения: какие знаки зодиака крайне не уверены в себе

Люди, которые зависят от мнения окружающих, живут с ощущением постоянной тревоги, неуверенности в себе, страха несоответствовать каким-то нормам и требованиям. Они не могут полностью проявить себя и часто из-за этого теряют свой шанс на успех. Более других к этому склонны представители пяти знаков зодиака.

Овен





Энергичные и целеустремленные Овны часто ведут себя высокомерно и стараются демонстрировать независимость, хотя они более других нуждаются в одобрении и поддержке окружающих. Овны от природы лидеры, но лидерские установки даются им нелегко, они вынуждены ежесекундно, неосознанно доказывать свое право быть впереди. Овнам необходимы комплименты и признание их заслуг, это их вдохновляет на новые достижения.

Лев





Самовлюбленные и уверенные в том, что мир вращается вокруг них, Львы, тем не менее, остро нуждаются во всеобщем одобрении. Они привыкли находиться в центре внимания и просто жить не могут без восхищения и комплиментов в свой адрес. Хотя и делают вид, что абсолютно независимы и уверены в своих силах. Больше всего на свете Львы боятся показаться слабыми, уязвимыми, неуверенными в себе.

Весы





Весы постоянно стремятся к гармонии отношений с окружающими. Для них важно быть в ладу со всеми близкими, друзьями, коллегами по работе, на всех производить хорошее впечатление и не иметь врагов. Из-за этого Весы часто отказываются от личного мнения и скрывают свое истинное отношение к каким-то вопросам. Нередко это вызывает у них внутренний дискомфорт. Со временем они начинают понимать, что постоянное балансирование в попытках для всех быть хорошим, ни к чему хорошему не приводит.

Козерог





Эти, на первый взгляд, самодостаточные, увлеченные работой трудоголики, склонны к постоянному анализу своих поступков. Для них имеет значение, как они выглядят в глазах окружающих, насколько убедительно говорят и действуют. Козероги, несмотря на обилие талантов, часто сомневаются в своих силах и тяжело переживают неудачи. Для того чтобы Козероги добивались выдающихся результатов в своем деле, им необходимо всеобщее признание и одобрение.

Рыбы





Рыбы, пожалуй, самый зависимый знак от мнения окружающих. Им важно чувствовать себя частью социума. Они просто не могут жить без одобрения, похвалы и комплиментов. Всеобщее позитивное внимание их вдохновляет, окрыляет и заставляет двигаться вперед, к новым свершениям, а вот критика в свой адрес, наоборот, обезоруживает и вгоняет в депрессию. Из-за этого Рыбы часто приспосабливаются к окружающим людям, к рабочему коллективу и теряют свою индивидуальность.