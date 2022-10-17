. Жасмин рассказала о своем муже, опубликовав редкие семейные кадры
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Жасмин рассказала о своем муже, опубликовав редкие семейные кадры

Жасмин рассказала о своем муже, опубликовав редкие семейные кадры
Певица Жасмин поздравила своего супруга Илана Шора с Днем отца. Шестнадцатого октября в России отмечается День отца. Звезды в соцсетях делятся снимками - кто-то со своими отцами, кто-то - с отцами своих детей. Певица Жасмин предпочла примкнуть к лагерю вторых. В микроблоге она разместила фотографии, на которых запечатлена в компании мужа Илана Шора и детей от него - дочери Маргариты и сына Мирона. Под фото Жасмин рассказала, какой прекрасный отец и отчим ее муж.
«Кто может лечь в 5 утра, но в 7 обязательно встать, чтобы позавтракать с детьми? Кто, несмотря на свою огромную занятость, в любое время дня и ночи найдет время поговорить с Мишей и дать совет? Кто круче всех играет на детских автоматах? Кто, будучи сильным и ловким, умудряется виртуозно «проиграть» дочке в аэрохоккей? Конечно, наш самый заботливый, внимательный и любящий папа Илан. Сегодня, в День отца, мы с Маргаритой и Мироном поздравляем тебя и хотим сказать, что безмерно тебя любим!» - призналась мужу в любви певица Жасмин. Кстати, у певицы Жасмин трое детей. Старшего наследника, сына Мишу, певица Жасмин родила в первом браке с бизнесменом Вячеславом Семендуевым.
«Счастья и исполнения всех твоих желаний. Очень красивая семья.😘😘», «Классные вы все ❤️», «Дорогая моя Жасмин желаю твоей семье только много счастья и конечно любви», «Счастья вашей семье, дорогая Жасмин!❤️»,- пожелали поклонники певице.
# Шоу-бизнес Жасмин, певица
По материалам: z-aya

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