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Жена Николая Баскова прячет от него сына

Жена Николая Баскова прячет от него сына
Певец Николай Басков не может наладить свою личную жизнь. Артист не теряет надежды, что однажды ему повезет в любви и он построит крепкую семью. Пока что он терпит одну неудачу в личной жизни за другой. Самым болезненным опытом стали отношения певца с дочерью продюсера Бориса Шпигеля. В начале 00-х Басков женился на Светлане Шпигель и этот брак выглядел многообещающе, пока у пары не родился сын Бронислав. Вскоре после рождения ребенка супруги начали ругаться, а затем и вовсе развелись. Бывшая жена звезды запретила ему общаться с единственным наследником. Известно, что Светлана лишила сына фамилии отца и увезла его подальше от Москвы.
Говорят, что Бронислав считает своим отцом Вячеслава Соболева, за которого его мать вышла замуж вскоре после развода с Басковым. Сейчас Светлана живет вместе с сыном и дочкой Ниной от второго брака в Израиле. Она оградила детей от внимания публики и ведёт закрытый образ жизни. «Шпигель практически не появляется на публике и тщательно оберегает детей от любопытных глаз общественности», — пишет источник «Dni.ru». Басков избегает обсуждения отношений с сыном. Известно, что он много лет не общается с ребенком, хотя очень из-за этого страдает.
# Шоу-бизнес Басков Николай
По материалам: z-aya

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