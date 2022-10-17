. Жена Николая Баскова прячет от него сына

Певец Николай Басков не может наладить свою личную жизнь. Артист не теряет надежды, что однажды ему повезет в любви и он построит крепкую семью. Пока что он терпит одну неудачу в личной жизни за другой. Самым болезненным опытом стали отношения певца с дочерью продюсера Бориса Шпигеля. В начале 00-х Басков женился на Светлане Шпигель и этот брак выглядел многообещающе, пока у пары не родился сын Бронислав. Вскоре после рождения ребенка супруги начали ругаться, а затем и вовсе развелись. Бывшая жена звезды запретила ему общаться с единственным наследником. Известно, что Светлана лишила сына фамилии отца и увезла его подальше от Москвы.Говорят, что Бронислав считает своим отцом Вячеслава Соболева, за которого его мать вышла замуж вскоре после развода с Басковым. Сейчас Светлана живет вместе с сыном и дочкой Ниной от второго брака в Израиле. Она оградила детей от внимания публики и ведёт закрытый образ жизни. «Шпигель практически не появляется на публике и тщательно оберегает детей от любопытных глаз общественности», — пишет источник «Dni.ru». Басков избегает обсуждения отношений с сыном. Известно, что он много лет не общается с ребенком, хотя очень из-за этого страдает.