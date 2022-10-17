. Звезда «Флэша» отказался признавать вину в деле о краже со взломом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Звезда «Флэша» отказался признавать вину в деле о краже со взломом

Звезда «Флэша» отказался признавать вину в деле о краже со взломомАктер Эзра Миллер отказался признавать вину в деле о краже со взломом

Американский актер Эзра Миллер отказался признавать себя виновным в деле о краже со взломом в Вермонте, США. Об этом сообщает Deadline.

Официальное обвинение в краже было предъявлено Миллеру 7 августа. Согласно отчету полиции, 1 мая в 5:55 по местному времени актер проник в частный дом в Стэмфорде и украл несколько бутылок с алкоголем. Допросив свидетелей и изучив записи с видеокамер, полиция установила подозреваемого.

Судебное заседание по делу о краже состоялось 17 октября. В случае, если актера признают виновным, звезде «Флэша» грозит до 26 лет тюремного заключения и штраф в размере 2000 долларов. В ходе слушания дела Верховный суд Грин-Маунтин запретил Миллеру взаимодействовать с жертвой кражи Исааком Винокуром. Дата следующего судебного заседания пока неизвестна.

Дело о краже со взломом — не единственный скандал в жизни Миллера. В апреле этого года актер напал на женщину в баре и в ходе потасовки бросил в нее стул. Ранее Миллера также обвиняли в хулиганстве, домогательствах и применении насилия в отношении несовершеннолетней. В 2020 году Эзра подрался с фанаткой, после чего начал ее душить. В августе артиста привлекли к делу о пропаже женщины и ее детей.

Ранее сообщалось, что Миллер вернулся к съемкам во «Флэше» после публичных извинений за скандалы.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Гороскоп от Василисы Володиной на 18 октября 2022 года: какие знаки зодиака смогут изменить свою жизнь к лучшему
Гороскоп от Василисы Володиной на 18 октября 2022 года: какие знаки
На региональный этап "Премии Больших перемен" подано более 7 тыс. заявок
На региональный этап "Премии Больших перемен" подано более
Лучшие шутки и мемы из Сети - 17.10.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 17.10.2022 (15 фото)
Показали геймплей Deceive Inc — многопользовательской стелс-игры нового поколения
Показали геймплей Deceive Inc — многопользовательской стелс-игры
Стал известен главный претендент на должность генсека НАТО
Стал известен главный претендент на должность генсека НАТО
Работодатели высказали недовольство нынешней российской молодежью
Работодатели высказали недовольство нынешней российской молодежью
Канье Уэст купит популярную у сторонников Трампа соцсеть
Канье Уэст купит популярную у сторонников Трампа соцсеть
Звезда «Флэша» отказался признавать вину в деле о краже со взломом
Звезда «Флэша» отказался признавать вину в деле о краже со взломом
Самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске
Самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске
Европа раскрыла расходы на закупку газа
Европа раскрыла расходы на закупку газа
Кто везунчик по жизни, а кому все дается тяжело: цыганский гороскоп по дате рождения
Кто везунчик по жизни, а кому все дается тяжело: цыганский гороскоп
Пожар после падения Су-34 в Ейске охватил четыре этажа
Пожар после падения Су-34 в Ейске охватил четыре этажа

Топ на сегодня

В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X | S, разработчики просят дождаться патча
В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X
В российском регионе прошли похороны погибших мобилизованных
В российском регионе прошли похороны погибших мобилизованных
В ФРГ поняли позицию Венгрии в вопросе антироссийских санкций
В ФРГ поняли позицию Венгрии в вопросе антироссийских санкций
Ольга Бузова в массивных серьгах-пауках и коротком платье на бретельках любуется собой
Ольга Бузова в массивных серьгах-пауках и коротком платье на
Россияне назвали желаемые предметы в школе
Россияне назвали желаемые предметы в школе

Еще по теме

Эзру Миллера обвинили в краже со взломом
Эзру Миллера обвинили в краже со взломом: актер проник в чужой дом и украл бутылки с алкоголем
Эзра Миллер принес публичные извинения и пожаловался на психические расстройства
Стало известно о желании Эзры Миллера возглавить революцию коренных народов США