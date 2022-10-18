12 комиксов от художника, остроумно показывающего, каким был бы мир, в котором всё буквально
Сегодня, 22:00
Задумайтесь, сколько слов мы произносим в переносном значении? А ещё в нашем языке множество фразеологизмов и поговорок. Если воспринимать их буквально — с ума можно сойти! Но художник Martadello решил с ума не сходить, а создал серию работ «Буквальная вселенная», в которой каждое слово имеет значение.
Вы поняли
Надо отметить, что юмор у художника провокационный.
Поаккуратнее с шерстью
Поаккуратнее с самокрутками
Поаккуратнее со сладким
Поаккуратнее с шишками
А ещё в каждую картинку, помимо основной сюжетной линии, он добавляет пасхалки и мелкие детали, на которые тоже стоит обратить своё внимание.
Поаккуратнее с деталями
Поаккуратнее с накипевшим
Поаккуратнее с сердцем
Поаккуратнее с тёрками
Поаккуратнее с критикой
Поаккуратнее с переводами
А здесь мы собрали комиксы о повседневной жизни женщины и матери.
По материалам: twizz