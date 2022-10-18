. 12 комиксов от художника, остроумно показывающего, каким был бы мир, в котором всё буквально
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12 комиксов от художника, остроумно показывающего, каким был бы мир, в котором всё буквально

12 комиксов от художника, остроумно показывающего, каким был бы мир, в котором всё буквально

Задумайтесь, сколько слов мы произносим в переносном значении? А ещё в нашем языке множество фразеологизмов и поговорок. Если воспринимать их буквально — с ума можно сойти! Но художник Martadello решил с ума не сходить, а создал серию работ «Буквальная вселенная», в которой каждое слово имеет значение.

Вы поняли


Надо отметить, что юмор у художника провокационный.

Поаккуратнее с шерстью

Поаккуратнее с самокрутками


Поаккуратнее со сладким

Поаккуратнее с шишками


А ещё в каждую картинку, помимо основной сюжетной линии, он добавляет пасхалки и мелкие детали, на которые тоже стоит обратить своё внимание.

Поаккуратнее с деталями

Поаккуратнее с накипевшим

Поаккуратнее с сердцем


Поаккуратнее с тёрками


Поаккуратнее с критикой

Поаккуратнее с переводами

А здесь мы собрали комиксы о повседневной жизни женщины и матери.

# Интересное
По материалам: twizz

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