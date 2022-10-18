. 15 необычных и экзотических пород собак, о которых будет интересно узнать каждому фанату пёсиков
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15 необычных и экзотических пород собак, о которых будет интересно узнать каждому фанату пёсиков

15 необычных и экзотических пород собак, о которых будет интересно узнать каждому фанату пёсиков

В мире существуют сотни разнообразных пород собак. Каждая из них по-своему удивительна и необыкновенна. Для любого владельца его четвероногий любимец самый лучший, и это не зависит от родословной или наличия элитных титулов. Несмотря на это, невозможно пройти мимо объективно редких пород собак — они имеют необычную внешность, странные названия и нередко стоят просто баснословных денег. Давайте поскорее познакомимся с интересными питомцами, которых вы, наверное, ранее никогда не видели. Приятного просмотра!

Пуми

Пуми часто путают с пуделем. Однако это венгерская пастушья порода, которая издавна использовалась для выпаса домашнего скота.

Катахула или леопардовая собака

Катахула удивительно дружелюбная и красивая собака, являющаяся официальным символом штата Луизиана. Точное происхождение этой породы неизвестно.

Ховаварт

Немецкая порода собак. Первые упоминания о ней датируются 1274-м годом.

Денди-динмонт-терьер

Ранее эта порода использовалась для охоты на мелкую дичь. Сегодня они являются преимущественно домашними любимцами и участниками выставок. Их ценят за интересный внешний вид.

Ксолоитцкуинтли или ксоло

Одна из древнейших пород в мире. Родиной этих собак является Мексика.

Аляскинский кли-кай

Отличная собака-компаньон, имеющая небольшие размеры. Внешним видом сильно напоминает маленького хаски.

Чехословацкий влчак

Порода, появившаяся на свет вследствие скрещивания немецких овчарок и карпатских волков.

Салюки или персидская борзая

Элегантная борзая невероятной красоты. Создана для того, чтобы гоняться за мелкой дичью.

Каталбурун или турецкий пойнтер

Перед вами редчайший вид пойнтеров. Каталбурун — турецкая порода, первые упоминания о которой зафиксированы в 1650-м году. Официальной родиной пёсиков считается город Тарсус.

На первый взгляд кажется, что раздвоенный нос — это аномалия. На самом деле он является удивительным инструментом, позволяющим улавливать тончайшие запахи.

Тайский риджбек

Невероятно умные и самостоятельные псы, которые произошли от красных диких собак.

Карельская медвежья собака

Одна из древнейших домашних пород собак. Вместе с ними охотники ходили на крупного лесного зверя.

Исландская овчарка

Порода имеет внешнее сходство с финским шпицем и норвежским бухундом. Является отличным пастухом и компаньоном.

Китайская гончая или махугоу

Махугоу — малоизвестная порода, обитающая в провинции Юницань (Китай). О происхождении этих собак доподлинно ничего неизвестно. Учёные склонны предполагать, что порода сформировалась естественным путём.

Джонанги

Индийская порода собак, которая обладает отличными характеристиками охотника и пастуха.

Пражский крысарик

Считается одной из самых маленький европейский пород. Несмотря на скромные габариты, является прирождённым крысоловом. Вес собаки составляет всего 2,6 килограммов.

# Интересное
По материалам: twizz

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