15 случаев, когда разные предметы неожиданно идеально подошли друг к другу, создав маленькое чудо
Сегодня, 17:20
Совпадения — это всегда нечто удивительное. Даже если дело касается мелочей: вроде бы что такого в том, что цвет лака подошёл к цвету поручня в автобусе? Или, например, кошка слилась с узорами на ковре. Но такие случаи всё равно кажутся маленьким чудом, которое хочется тут же сфотографировать. Мы собрали для вас несколько примеров.
Мои новые кроссовки сливаются с ковром на работе
У нас с таксистом похожие наряды
Сфотографировал свою домашнюю змею. Она идеально сочетается с осенними листьями
Постер в приёмной ветеринара и мои питомцы
Ботинок и дом, которые просто созданы друг для друга
Сочетание напитка и цвета волос
Смузи и машина
Кажется, деревья тоже идут в комплекте.
Мой швейцарский армейский нож такого же цвета, как этот сладкий перец
Идеальное сочетание йогурта и чашки
Шрам как продолжение шва
Когда ногти идеально вписались в интерьер автобуса
Стрекоза в цвет плавок
Совершенно случайно мои волосы оказались того же цвета, что ликорис
Ликорис — это многолетнее травянистое растение с красными цветами, которое ещё называют паучьей лилилей.
Окрас кошки идеально сочетается с рисунком ковра
Так вот на какую скалу он карабкается!
А здесь мы собрали для вас ситуации, когда люди встретили своих двойников в неожиданных местах.
По материалам: twizz