. 15 случаев, когда разные предметы неожиданно идеально подошли друг к другу, создав маленькое чудо
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15 случаев, когда разные предметы неожиданно идеально подошли друг к другу, создав маленькое чудо

15 случаев, когда разные предметы неожиданно идеально подошли друг к другу, создав маленькое чудо

Совпадения — это всегда нечто удивительное. Даже если дело касается мелочей: вроде бы что такого в том, что цвет лака подошёл к цвету поручня в автобусе? Или, например, кошка слилась с узорами на ковре. Но такие случаи всё равно кажутся маленьким чудом, которое хочется тут же сфотографировать. Мы собрали для вас несколько примеров.

Мои новые кроссовки сливаются с ковром на работе

У нас с таксистом похожие наряды

Сфотографировал свою домашнюю змею. Она идеально сочетается с осенними листьями

Постер в приёмной ветеринара и мои питомцы

Ботинок и дом, которые просто созданы друг для друга

Сочетание напитка и цвета волос

Смузи и машина

Кажется, деревья тоже идут в комплекте.

Мой швейцарский армейский нож такого же цвета, как этот сладкий перец

Идеальное сочетание йогурта и чашки

Шрам как продолжение шва

Когда ногти идеально вписались в интерьер автобуса

Стрекоза в цвет плавок

Совершенно случайно мои волосы оказались того же цвета, что ликорис

Ликорис — это многолетнее травянистое растение с красными цветами, которое ещё называют паучьей лилилей.

Окрас кошки идеально сочетается с рисунком ковра

Так вот на какую скалу он карабкается!

А здесь мы собрали для вас ситуации, когда люди встретили своих двойников в неожиданных местах.

# Интересное
По материалам: twizz

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