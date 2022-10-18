. 17 счастливчиков, умудрившихся сорвать на барахолке настоящий куш за сущие копейки
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17 счастливчиков, умудрившихся сорвать на барахолке настоящий куш за сущие копейки

17 счастливчиков, умудрившихся сорвать на барахолке настоящий куш за сущие копейки

В наши дни что-либо купить проще простого. Выбрать нужный товар можно даже сидя на диване. Но ни маркетплейсы, ни гипермаркеты и ТЦ не сравнятся со старыми добрыми барахолками. В этих уютных местах, будь то лавки на улице или небольшие магазины, можно найти то, чего не предложит ни один современный продавец. Герои подборки, представленной ниже — настоящие счастливчики, которые нашли на барахолке кое-что очень нужное и купили это практически за бесценок.

Невероятно красивое тройное зеркало

Я добавила огней и искусственный плющ, чтобы сделать его более волшебным.

Ложный садовый аллигатор. Выглядит устрашающе

Его помещают туда, где стекает вода.

Необычные кресло и пуфик. Выглядит очень круто

Нашёл эту булавку с изображением божьей коровки из 18-каратного золота и бриллиантов за 3 доллара

Брошь-черепаха из 14-каратного и дымчатого топаза, заплатил 30 долларов на барахолке

Одна из моих любимых находок — шкатулка для украшений в виде улитки

Подобрал этот винтажный грибовидный пуфик для своего друга

В этой лампе плавают рыбки

Щипцы для салата

Удобное кресло яйцеобразной формы

Флакон для духов, который выглядит как произведение искусства

Эта мини-палатка раньше стояла в витрине магазина как макет, а потом я нашла её на барахолке

Теперь здесь спит кот. Он явно оценил эту покупку по достоинству!

Я нашёл эту лампу за 15 долларов

Стул в форме руки 1970-х годов

Покупка идеально вписывается в интерьер комнаты.

Стол в виде стопки книг

Кольцо с секретным отделением

Огромные столовые приборы. Собака для сравнения

Здесь вы можете посмотреть на интересные штуковины, которые заставили ломать голову весь интернет. Сможете угадать, для чего они нужны, не подглядывая в ответы?

# Интересное
По материалам: twizz

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