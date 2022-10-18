. 20 шикарных моделей изысканного возраста, которые запросто заткнут за пояс любую юную конкурентку
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 20 шикарных моделей изысканного возраста, которые запросто заткнут за пояс любую юную конкурентку

20 шикарных моделей изысканного возраста, которые запросто заткнут за пояс любую юную конкурентку

20 шикарных моделей изысканного возраста, которые запросто заткнут за пояс любую юную конкурентку

Принято считать, что модельный бизнес только для молоденьких девушек, карьера которых заканчивается, едва начавшись. Но мнение это ошибочное, и всё больше женщин элегантного возраста становятся моделями и, без сомнения, украшениями модного мир. Ведь красота в многообразии и многогранности, где «90-60-90» и юный возраст уходят в прошлое как символ эпохи. И как же приятно смотреть на разные лица и тела, не загнанные в модные рамки!

Кармен Делль‘Орефиче, 91 год

Ясмина Росси, 66 лет

Валентина Ясень, 67 лет

Ципора Саламон, 72 года

А здесь вы можете узнать, кто из знаменитых мужчин стал самым главным красавчиком за 40.

Симона Джейкоб, 60 лет

Никола Гриффин, 61 год

А эти девушки хоть ещё и молоденькие, но, без сомнения, они выиграли в генетическую лотерею!

Линда Родин, 74 года

Фрэнсис Браун МакГилл

Известно, что Фрэнсис начала работу модели в возрасте 48 лет.

Клодин Пенедо, 52 года

Катя Пярли

Модель настолько хорошо шифруется, что найти данные о её возрасте не удалось. Но она утверждает, что выглядеть молодо ей помогают занятия йогой.

 Алисия Боррас, 77 лет

Дафни Селф, 94 года

Джеки О´Шоннеси, 71 год

Лин Слейтер, 68 лет

Эвелин Холл, 76 лет

Розмари Ферн, 55 лет

В любом случае, практически все фотографы используют ретушь, но ведь так интересно взглянуть, как выглядят модели на самом деле!

Роза Сайто, 71 год

Татьяна Неклюдова, 66 лет

Теруко Баррелл, 64 года

Дайан Гризель, 61 год

И всё же есть какой-то особенный шарм у взрослых женщин: взгляд, осанка, умение подать себя. Всё это делает их невероятно красивыми и притягательными!

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Хайди и Лени Клум показали, как сняли свою горячую фотосессию (3 фото + видео)
Хайди и Лени Клум показали, как сняли свою горячую фотосессию (3 фото
Лучшие шутки и мемы из Сети - 18.10.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 18.10.2022 (15 фото)
Купин снял виллу на Бали для Донцовой, а Волочкова заигрывает с мойщиком остановок. Соцсети звезд
Купин снял виллу на Бали для Донцовой, а Волочкова заигрывает с
Собаку наградили медалью "Голубого креста" за спасение хозяйки от грабителей и двух кошек от пожара
Собаку наградили медалью "Голубого креста" за спасение
В Пентагоне оценили вероятность применения Россией ядерного оружия
В Пентагоне оценили вероятность применения Россией ядерного оружия
Европа предложила Украине совместно закупать газ
Европа предложила Украине совместно закупать газ
Под Мариуполем обнаружили самодельное взрывное устройство
Под Мариуполем обнаружили самодельное взрывное устройство
Глюкоза рассказала о ночных похождениях мужа
Глюкоза рассказала о ночных похождениях мужа
Филипп Киркоров рассказал о своем мистическом даре
Филипп Киркоров рассказал о своем мистическом даре
Альбина Джанабаева спустя полгода вышла на связь и сделала заявление
Альбина Джанабаева спустя полгода вышла на связь и сделала заявление
Вячеслав Манучаров назвал Слепакова крысой
Вячеслав Манучаров назвал Слепакова крысой
Старшие дочки Валерия Меладзе решили открыть в центре столицы свой ресторан
Старшие дочки Валерия Меладзе решили открыть в центре столицы свой

Топ на сегодня

Назвалась артистом №1, лила слезы на камеру. Почему Светлане Лободе не верят ни в России, ни на Украине
Назвалась артистом №1, лила слезы на камеру. Почему Светлане Лободе
Власти подсчитали предварительный ущерб от падения самолета в Ейске
Власти подсчитали предварительный ущерб от падения самолета в Ейске
Блинкен заявил о необходимости руководства США в мире
Блинкен заявил о необходимости руководства США в мире
На умершего 43 года назад дядю принца Филиппа завели дело об издевательствах над ребенком
На умершего 43 года назад дядю принца Филиппа завели дело об
«Дума – не институт благородных девиц»: депутат Останина о заседании с блогершами, любящими оголяться
«Дума – не институт благородных девиц»: депутат Останина о заседании

Еще по теме

Матвиенко согласна с необходимостью повышения пенсионного возраста в России
Мужчины назвали самый лучший возраст женщины
Матвиенко посоветовала растянуть повышение пенсионного возраста на 10 лет
Ученые выяснили, в каком возрасте женщины теряют привлекательность