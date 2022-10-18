. 20 шикарных моделей изысканного возраста, которые запросто заткнут за пояс любую юную конкурентку

Принято считать, что модельный бизнес только для молоденьких девушек, карьера которых заканчивается, едва начавшись. Но мнение это ошибочное, и всё больше женщин элегантного возраста становятся моделями и, без сомнения, украшениями модного мир. Ведь красота в многообразии и многогранности, где «90-60-90» и юный возраст уходят в прошлое как символ эпохи. И как же приятно смотреть на разные лица и тела, не загнанные в модные рамки!

Кармен Делль‘Орефиче, 91 год

Ясмина Росси, 66 лет

Валентина Ясень, 67 лет

Ципора Саламон, 72 года

А здесь вы можете узнать, кто из знаменитых мужчин стал самым главным красавчиком за 40.

Симона Джейкоб, 60 лет

Никола Гриффин, 61 год

А эти девушки хоть ещё и молоденькие, но, без сомнения, они выиграли в генетическую лотерею!

Линда Родин, 74 года

Фрэнсис Браун МакГилл

Известно, что Фрэнсис начала работу модели в возрасте 48 лет.

Клодин Пенедо, 52 года

Катя Пярли

Модель настолько хорошо шифруется, что найти данные о её возрасте не удалось. Но она утверждает, что выглядеть молодо ей помогают занятия йогой.

Алисия Боррас, 77 лет

Дафни Селф, 94 года

Джеки О´Шоннеси, 71 год

Лин Слейтер, 68 лет

Эвелин Холл, 76 лет

Розмари Ферн, 55 лет

В любом случае, практически все фотографы используют ретушь, но ведь так интересно взглянуть, как выглядят модели на самом деле!

Роза Сайто, 71 год

Татьяна Неклюдова, 66 лет

Теруко Баррелл, 64 года

Дайан Гризель, 61 год

И всё же есть какой-то особенный шарм у взрослых женщин: взгляд, осанка, умение подать себя. Всё это делает их невероятно красивыми и притягательными!