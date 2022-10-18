. 6 фактов о том, почему сидячий образ жизни вреден для энергетики и здоровья

Вадим Карасев

Наверняка вы слышали о том, что сидячий образ жизни вреден. Человек был рожден для движения, поэтому важно больше двигаться. Если этого не делать, могут возникнуть проблемы с энергетикой и здоровьем. Эксперты рассказали, какие именно.

Если вы заболели по случайности, аффирмации на здоровье и исцеление помогут побороть проблему и выздороветь максимально быстро. Если же вы заболели из-за постоянного сидения на месте, тут поможет выздороветь только тотальная смена привычек и образа жизни. Вот почему вам стоит это сделать.

Длительное сидение хуже, чем неправильное питание

Согласно наблюдениям и оценкам профессионалов в области диетологии и медицины, гораздо опаснее для человека поддерживать сидячий образ жизни, нежели питаться вредной едой. Опыт показывает, что правильное питание и регулярные занятия спортом не могут остановить набор лишнего веса при малоподвижном образе жизни в целом. Именно поэтому важно постоянно двигаться и проявлять активность, а уже потом заботиться о питании и других аспектах похудения или укрепления здоровья.

Когда человек сидит, он почти не сжигает калории, а выработка ферментов, которые расщепляют жиры, сокращается в несколько раз.

Сидячий образ жизни провоцирует появление диабета

Эффективность инсулина, вырабатываемого нашим организмом, снижается на четверть, когда человек почти не двигается. Это значит, что если у вас есть предрасположенность к высокому уровню сахара в крови, лучше побольше двигаться в течении дня.

Малоподвижный образ жизни опаснее курения

Согласно наблюдениям, люди, которые почти не двигаются, гораздо чаще других болеют раком и имеют повышенное давление. Статистика говорит, что курение менее вредно, чем подобный образ жизни. Это не значит, что нужно начинать бегать, но сидеть по нескольку часов без движения точно не стоит.

Еще примерно сто лет назад проблемы ожирения не существовало

Сто лет назад люди трудились на заводах и двигались гораздо больше, нежели сейчас. Никто и представить не мог, что самым главным врагом человека станут новые технологии и отсутствие надобности вставать с кресла и куда-то идти, чтобы обеспечить себя деньгами и пропитанием.

Сидячий образ жизни приводит к депрессии

Депрессия и тревожность — это два «темных брата», которые всегда идут рука об руку. В современном мире тревожность и депрессивное расстройство являются огромной проблемой, которая не становится меньше, а лишь разрастается. Люди, которые почти не двигаются, в шесть раз чаще становятся заложниками данных проблем.

Проблемы с нижними чакрами

Когда человек много сидит, это приводит к упадку двух нижних чакр его тела — Свадхистханы и Муладхары.

Муладхара располагается в области копчика. Через данную чакру человек связывается с землей. Данный энергетический центр обеспечивает физическое здоровье, поэтому важно поддерживать его силу. Когда человек подолгу сидит, это приводит к закрытию Муладхары. Именно поэтому мы теряем здоровье и любовь к жизни.

Свадхистхана отвечает за выносливость и уверенность в себе. Она тоже начинает работать хуже. Когда человек сидит, поэтому все те, кто много сидят и почти не двигаются, теряют желание делать свою жизнь лучше и двигаться. Упадок Свадхистханы приводит к формированию привычки сидеть и не двигаться.

Полезные советы

Если ваша жизнь неразрывно связана с сидячей работой, обязательно находите время для того, чтобы двигаться. Делайте это, но не после рабочего дня, а во время него. Походы в спортзал после работы не помогут избежать проблем. Вставайте и ходите по квартире, делайте упражнения как можно чаще, убирайтесь, подтягивайтесь, отжимайтесь, делайте растяжку. Даже если вы будете мыть посуду, это все равно будет полезно. Вставайте каждые полчаса, ходите.

Каждый раз, когда вы не работаете, вставайте. Например, вам позвонили. Встаньте и поговорите по телефону стоя. Если есть возможность работать стоя, купите себе специальный стол для такой работы. Легкие, но постоянные нагрузки снизят вероятность появления проблем.