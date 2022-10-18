. A Plague Tale: Requiem получает первые оценки критиков, игра завтра выходит в Game Pass

Вадим Карасев





Журналисты сегодня опубликовали свои рецензии на игру A Plague Tale: Requiem, которая уже завтра, 18 октября, станет доступна игрокам. Проект выходит только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC, а сразу после релиза его добавят в Game Pass. Критики неплохо восприняли A Plague Tale: Requiem, сейчас у игры 82 балла из 100 на Opencritic, на основании более чем 45 рецензий, 92% критиков рекомендуют игру.

В A Plague Tale: Requiem на Xbox Series X | S и Playstation 5 только 30 FPS — первое сравнение

Некоторые из оценок A Plague Tale: Requiem игровых изданий:

PC Gamer — 85 / 100Eurogamer — рекомендуетGameSpot — 7 / 10Hobby Consolas — 86 / 100Game Rant — 4.5 / 5

Журналисты хвалят A Plague Tale: Requiem за хорошо воссозданный сеттинг Франции 14-го века и потрясающую трогательную историю. Игра выглядит гораздо лучше первой части с точки зрения графики, при этом ее геймплей изменился не сильно. Критики отмечают, что именно малое количество новых механик с точки зрения геймплея — главный минус A Plague Tale: Requiem. Тогда как первая игра серии A Plague Tale удивляла своим сеттингом и миром, который наполнен крысами, со второй частью такого «сюрприза» не происходит.

Watch this video on YouTube