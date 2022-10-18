. Альбина Джанабаева спустя полгода вышла на связь и сделала заявление
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Альбина Джанабаева спустя полгода вышла на связь и сделала заявление

Альбина Джанабаева спустя полгода вышла на связь и сделала заявление
Певица Альбина Джанабаева целых полгода не появлялась в Сети и, наконец, нарушила молчание. Альбина Джанабаева весной этого года, как и многие другие звезды, приостановила концертную деятельность. Она почти перестала появляться на светских мероприятиях и отказывалась общаться с журналистами. Одно время в Сети даже ходили слухи, что артистка давно уехала из России, однако впоследствии эта информация была опровергнута. После долгого молчания Джанабаева всё-таки решилась на первое заявление. Она объявила о подготовке к большому событию в её жизни: выходу новой песни. Певица пообещала, что уже завтра поделится с фанатами долгожданным хитом.
«19 октября поделюсь с вами новой песней! Соскучилась по вам», — написала Джанабаева. Между прочим, вместе с этой новостью Альбина поделилась своим свежим фото, которым опровергла слухи о проблемах в семейной жизни. Артистка показала, что вернула обручальное кольцо на его законное место, а это означает, что никакого развода не будет. Напомним, что ранее в СМИ обсуждались также изменения во внешности Джанабаевой. Эксперты писали о том, что за время отсутствия певица прошла процедуру омоложения, которая привела к неудачным последствиям. Как видно на свежем фото, Альбина уже исправила прошлые ошибки косметолога и выглядит перед премьерой роскошно.
# Шоу-бизнес Джанабаева Альбина
По материалам: z-aya

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