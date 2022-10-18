. Алексей Чадов показал своего отца, погибшего много лет назад

Актер Алексей Чадов, как оказалось, очень похож на своего папу - Александра Чадова, который погиб в результате несчастного случая. Вчера многие отмечали трогательный праздник — День отца. Знаменитости тоже поделились своими кадрами и историями. А Алексей Чадов опубликовал в своем личном блоге в социальных сетях архивное фото отца, погибшего на стройке. Артисту тогда было пять лет, а его брату Андрею — шесть. Актер ничего не стал писать, лаконично обозначив только — «папа», и поставив смайлик-сердечко. Но за него написали подписчики.Они обратили внимание, что Алексей очень похож на родителя: «Вы очень похожи на папу», «Вы и ваш брат — копии отца», «Какой красивый мужчина, вы одно лицо с ним», «Теперь понятно, в кого вы с братом такие красавцы», «Очень похожи», «Красивый мужчина, вы весь в отца», «Жаль, что рано умер. Он бы вами гордился», «Такие прекрасные черты лица, вы их унаследовали», «Видны гены!». Надо отметить, что из Алексея Чадова получился прекрасный отец. У него есть сын Федор от актрисы Агнии Дитковските, с которой они развелись несколько лет назад. Но это не мешает актеру заботиться о сыне и стараться уделять ему времени по максимуму.Чадов берет его и на свои многочисленные съемки, и на отдых они отправляются вместе, мальчик разделяет с отцом и спортивные увлечения. Алексей, который ни на миг не перестал общаться с мальчиком, с огромным трепетом относится к сыну, однако старается воспитывать сына в строгости. У артиста даже есть собственная методика воспитания Феди: «Стараюсь вырабатывать у Феди вкус ко всему и правильное отношение к людям. Опрятность очень важна. Если мы выходим куда-то, обязательно нужно причесаться, одеться аккуратно. Когда я собираюсь, то спрашиваю у него, что мне лучше надеть. И он понимает: о, мое мнение важно! Это тоже развивает».