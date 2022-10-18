. Алексей Панин пожаловался на свою нищую жизнь

Актер Алексей Панин заявил, что заслуживает лучшей жизни. Артисту приходится несладко за границей. Оставшись без источников дохода, он вынужден на всем экономить. По всей видимости, и на транспортном средстве тоже. Два года назад актер переехал жить в Испанию. Панин продал квартиру в Москве и купил жилплощадь в городе Торревьеха. Если раньше на пике популярности Алексей зарабатывал от двух тысяч в день, то сейчас его доходы довольно скромные. Он живет в обычной квартире, с двумя спальнями, залом, балконом, санузлом. Ранее он признавался, что в России ему было тяжело с поиском работы — никто не приглашал Панина в проекты из-за его взглядов.«Я должен жить в хорошем доме, ездить на хорошей машине. Ну хоть иметь мало-мальское сбережение, а я езжу на самокате», — сказал 45-летний актер в интервью Роману Качанову. Недавно Панин сообщил, что у него возникли проблемы со здоровьем, правда не уточнил, какие именно. Актер рассказал, что занимается восстановлением организма — врачи колют ему сильные препараты. В целом же, проблемы с финансами никак не волнуют актера. Он наслаждается атмосферой, за границей ему легко и свободно. Звезда фильма «Жмурки» ведет размеренный образ жизни, медитирует на берегу моря. А порой шокирует подписчиков откровенными фотографиями с нудистского пляжа.