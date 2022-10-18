Алла Михеева сверкнула нижним бельем перед поклонниками
Сегодня, 18:35
Актриса Алла Михеева поделилась с поклонниками пикантным фото. Артистка удивила своих подписчиков во «ВКонтакте» откровенной фотосессией. Ведущая «Вечернего Урганта» разделась до белья, раскрыв на животе рубаху. В таком виде телеведущая позировала перед зеркалом. Народ с удовольствием изучил неожиданные кадры Аллы Михеевой, обнаружив у нее на руках загадочные отметины.
«На локтях стояла?» — то ли пошутил, то ли на полном серьезе написал под снимком один из подписчиков Аллы Михеевой.
По материалам: z-aya