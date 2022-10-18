. Алла Пугачева не может найти уважение и спокойствие в Израиле
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Алла Пугачева не может найти уважение и спокойствие в Израиле

Алла Пугачева не может найти уважение и спокойствие в Израиле
Ясновидящая рассказала о судьбе певицы Аллы Пугачевой. Кажетта Ахметжанова поделилась своими наблюдениями и выводами о жизни и состоянии Аллы Пугачевой. Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова рассказала, как на самом деле чувствует себя Алла Пугачева, уехавшая в Израиль. «В Израиле Алле Борисовне очень непросто, — говорит Кажетта. — Пугачева хорошо относится к евреям, но найти душевного спокойствия в Израиле она не может. И не сможет. Ее внутреннее состояние сейчас оставляет желать лучшего. Да, она приняла для себя решение уехать в Израиль, но при этом ей хочется, чтобы ее там уважали и ценили окружающие так же, как здесь, в России. Но такого нет».
Ясновидящая объяснила: в душе Примадонна мечтает вернуться в Россию. Когда она приезжала в Москву в августе, она думала, что ее встретят восторженно, но этого не произошло. И это заставляет Пугачеву испытывать гнетущее чувство. «Пугачева приедет через несколько лет в Россию, потому как поймет, что за рубежом она просто не может физически. Но навсегда ли вернется — другой вопрос. Пока я этого не вижу», — поделилась своими выводами с корреспондентом МК Кажетта Ахметжанова.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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