. Алла Пугачева оставит солидное наследство своему внуку
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Алла Пугачева оставит солидное наследство своему внуку

Алла Пугачева оставит солидное наследство своему внуку
Стало известно, что оставит певица Алла Пугачева внуку Дени Байсарову. Парень получит солидный куш в Москве, из которой пока не уехал. Россиянам было показалось, что все семейство Аллы Пугачевой разбежалось по странам в поисках более спокойной жизни. Но не тут-то было. Старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте все еще колесит с гастролями по территории РФ, да еще в Крыму с концертом отметилась. И это при том, что у нее есть гражданство США благодаря американскому мужу Михаилу Земцову. С ним и дочкой Клавой артистка уже давно проживает в Америке, имея недвижимость в Нью-Йорке и в Майами.
Оказалось, что сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров (в отличие от сбежавшего в сторону Прибалтики Никиты Преснякова) тоже остается пока в Москве. Не исключено, что в этом сыграла свою роль недвижимость, которую Алла Пугачева решила отписать на внука. Как пишет КП, народная артистка готовится написать завещание и условно распределила свою имущество между родней. Дени знаменитая бабушка оставила квартиру за 300 миллионов рублей в элитном доме в районе Арбата, в Филипповском переулке. Известно, что эти квадратные метры ранее подарил Алле Пугачевой отец Дени бизнесмен Руслан Байсаров.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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