. Алла Пугачева рассорилась семьей, считает журналистка

Жигалова высказалась о семейных дрязгах в семье певицы Аллы Пугачевой. Алена Жигалова поделилась своим мнением о Примадонне и ее родне. Не секрет, что сейчас Алла Пугачева находится в Израиле. Примадонна и ее муж Максим Галкин* перебрались за границу вместе с восьмилетними детьми Лизой и Гарри. При этом старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте с сыном Дени Байсаровым осталась в России. Артистка появилась на концерте в Крыму, дав понять, что не покидала родину.По мнению Алены Жигаловой, из-за этого в звездном семействе вполне может начаться раскол. «Очень интересно получается. Часть семьи Аллы передислоцировалась в Израиль, а здесь продолжает оставаться Орбакайте с сыном. Все ли так спокойно в Пугачевском королевстве? Кто знает! Может, в скором времени узнаем, что они выясняют между собой отношения или вообще не общаются друг с другом. Не удивлюсь этому», — заявила журналистка в шоу «Алена, блин! говорит». *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.