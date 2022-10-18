. Алла Пугачева собирается еще раз стать мамой

По слухам, певица Алла Пугачева собирается завести четвертого ребенка. Артистка может в будущем снова стать мамой. Уехавшая в Израиль артистка позаботилась о том, чтобы её семья в будущем стала еще больше. Как утверждают источники, Примадонна еще девять лет назад заключила особый контракт с центром ЭКО. Якобы в 2013 году врачи провели процедуру, благодаря которой получили из яйцеклеток Пугачевой несколько эмбрионов хорошего качества. Благодаря этому Пугачева смогла стать мамой двойняшек Лизы и Гарри. Оставшиеся эмбрионы артистка попросила заморозить и сохранить на неопределенный срок. «По слухам в околосветской тусовке у Пугачевой и ее мужа еще остались неиспользованные эмбрионы – криоконсервация может сохранять их неограниченное количество лет», — пишет источник «КП».Видимо, Пугачева действительно рассчитывала, что в будущем у неё родится четвертый, а может и пятый ребенок, однако в самое ближайшее время она точно не решится на поиск суррогатной матери. Для начала Примадонне предстоит привыкнуть к жизни в эмиграции: найти детям новую школу и решить вопрос с недвижимостью в России, чтобы иметь достаточно средств на жизнь в дорогом Израиле. Помимо этого она ранее жаловалась ближайшему окружению на плохое самочувствие. Весной она проходила курс лечения за границей — вопрос собственного здоровья для неё сейчас на первом месте. Напомним, что Пугачева отказывается от комментариев по поводу своего отъезда. При этом она подтвердила, что поселилась на Святой Земле, где молится о тех, кто желает ей добра. Своим критикам она посвятила гораздо более циничное послание, назвав их «холопами, ставшими рабами».