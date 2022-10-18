. Алла Пугачева собирается еще раз стать мамой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алла Пугачева собирается еще раз стать мамой

Алла Пугачева собирается еще раз стать мамой
По слухам, певица Алла Пугачева собирается завести четвертого ребенка. Артистка может в будущем снова стать мамой. Уехавшая в Израиль артистка позаботилась о том, чтобы её семья в будущем стала еще больше. Как утверждают источники, Примадонна еще девять лет назад заключила особый контракт с центром ЭКО. Якобы в 2013 году врачи провели процедуру, благодаря которой получили из яйцеклеток Пугачевой несколько эмбрионов хорошего качества. Благодаря этому Пугачева смогла стать мамой двойняшек Лизы и Гарри. Оставшиеся эмбрионы артистка попросила заморозить и сохранить на неопределенный срок. «По слухам в околосветской тусовке у Пугачевой и ее мужа еще остались неиспользованные эмбрионы – криоконсервация может сохранять их неограниченное количество лет», — пишет источник «КП».
Видимо, Пугачева действительно рассчитывала, что в будущем у неё родится четвертый, а может и пятый ребенок, однако в самое ближайшее время она точно не решится на поиск суррогатной матери. Для начала Примадонне предстоит привыкнуть к жизни в эмиграции: найти детям новую школу и решить вопрос с недвижимостью в России, чтобы иметь достаточно средств на жизнь в дорогом Израиле. Помимо этого она ранее жаловалась ближайшему окружению на плохое самочувствие. Весной она проходила курс лечения за границей — вопрос собственного здоровья для неё сейчас на первом месте. Напомним, что Пугачева отказывается от комментариев по поводу своего отъезда. При этом она подтвердила, что поселилась на Святой Земле, где молится о тех, кто желает ей добра. Своим критикам она посвятила гораздо более циничное послание, назвав их «холопами, ставшими рабами».
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

Раки погрузятся в домашние дела, а Козероги займутся чужими проблемами: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Раки погрузятся в домашние дела, а Козероги займутся чужими
Алексей Панин пожаловался на свою нищую жизнь
Алексей Панин пожаловался на свою нищую жизнь
Алла Пугачева собирается еще раз стать мамой
Алла Пугачева собирается еще раз стать мамой
Ксения Алферова высказалась о роли Абдулова в своей жизни
Ксения Алферова высказалась о роли Абдулова в своей жизни
Лена Катина за коньяком нашла свою любовь
Лена Катина за коньяком нашла свою любовь
В ДНР рассказали о возвращении уехавших из региона жителей
В ДНР рассказали о возвращении уехавших из региона жителей
Солим капусту 2022: на какой Луне лучше всего квасить заготовку в октябре 2022 года
Солим капусту 2022: на какой Луне лучше всего квасить заготовку в
Тигран Салибеков угодил в изолятор за нарушение правил
Тигран Салибеков угодил в изолятор за нарушение правил
Артур Смольянинов странно отреагировал на дело против него
Артур Смольянинов странно отреагировал на дело против него
Лера Кудрявцева рассказала о своем долге
Лера Кудрявцева рассказала о своем долге
Семен Слепаков скоро будет выступать за три копейки на улице
Семен Слепаков скоро будет выступать за три копейки на улице
Стефания Маликова с нестареющим отцом сходила в театр
Стефания Маликова с нестареющим отцом сходила в театр

Топ на сегодня

ЕР привезла очередную партию гуманитарной помощи в села Херсонской области
ЕР привезла очередную партию гуманитарной помощи в села Херсонской
Миллер назвал условие остановки поставок газа в ЕС
Миллер назвал условие остановки поставок газа в ЕС
Арестованному экс-кандидату в губернаторы Приморья отказали в мобилизации
Арестованному экс-кандидату в губернаторы Приморья отказали в
Названо условие присоединения Сербии к санкциям против России
Названо условие присоединения Сербии к санкциям против России
Евросоюз подготовит механизм по снижению цен на весь покупаемый газ
Евросоюз подготовит механизм по снижению цен на весь покупаемый газ

Еще по теме

Алла Пугачева завела себе нового молодого фаворита
Алла Пугачева позаботилась о своих похоронах
Алла Пугачева собирается получить израильское гражданство
Алла Пугачева страдает огромным количеством болезней