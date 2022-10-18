. Анастасия Волочкова положила глаз на мойщика окон
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Анастасия Волочкова положила глаз на мойщика окон

Анастасия Волочкова положила глаз на мойщика окон
Балерина Анастасия Волочкова заинтересовалась простым человеком. Звезда балета заявила, что хочет сделать ему предложение. Анастасия Волочкова является поклонницей реалити-шоу канала «Пятница!» «Мистер Х». Проект похож на известный «Холостяк» — девушки также борются за сердце красивого и перспективного мужчины, вот только в конце они узнают, что перед ними вовсе не миллионер, а нищий чистильщик окон!
То ли в шутку, то ли всерьез, но балерина заинтересовалась главным героем. «Какой он красавчик! Может, мне его себе нанять? Игорь, хочу сделать вам предложение! Станьте моим уборщиком в доме? Девушки, вы еще пожалеете, что не выбрали его на проекте», — написала Волочкова в соцсетях.
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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