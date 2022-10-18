. Анастасия Волочкова положила глаз на мойщика окон

Балерина Анастасия Волочкова заинтересовалась простым человеком. Звезда балета заявила, что хочет сделать ему предложение. Анастасия Волочкова является поклонницей реалити-шоу канала «Пятница!» «Мистер Х». Проект похож на известный «Холостяк» — девушки также борются за сердце красивого и перспективного мужчины, вот только в конце они узнают, что перед ними вовсе не миллионер, а нищий чистильщик окон!То ли в шутку, то ли всерьез, но балерина заинтересовалась главным героем. «Какой он красавчик! Может, мне его себе нанять? Игорь, хочу сделать вам предложение! Станьте моим уборщиком в доме? Девушки, вы еще пожалеете, что не выбрали его на проекте», — написала Волочкова в соцсетях.