. Анастасия Волочкова заявила о проституции в большом театре

Балерина Анастасия Волочкова сделала громкое заявление. Звезда балета выдвинула громкие обвинения. На днях гендиректор Большого театра Владимир Урин заявил, что из-за санкций балерины остались без качественной обуви. Анастасию Волочкову возмутила сложившаяся ситуация. Артистка отметила, что хорошие пуанты очень важны для здоровья танцовщиц. «Пуанты для балерины — самое важное, чтобы избежать деформации стопы (как это случилось у меня). Бред же! Пуанты они балеринам не могут доставить! Ко мне же как-то пуанты доставляют», — высказалась звезда в соцсети.Экс-прима заверила, что при желании руководство театра решило бы возникший вопрос. По ее словам, в свое время оно не гнушалось взаимодействовать с бизнесменами, которые сейчас могут посодействовать в доставке заграничных товаров. «Так же, как вы довели театр до беспредела, так же, как вы подкладывали балерин под толстосумов, превращая артисток в проституток, так же попросили бы этих толстосумов перевезти пуанты для балерин на своих частных самолетах», — заявила Волочкова.