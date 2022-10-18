. Ани Лорак оказалась неугодной Европе

Певица Ани Лорак осталась без гастролей из-за соотечественников. Организаторы объявили об отмене гастрольного тура Ани Лорак. Ранее было объявлено, что артистка приедет в Чехию и Германию в конце октября. Насколько известно, певица серьезно готовилась к долгожданной встрече со зрителями, однако из-за её мстительных земляков выступления не состоятся. Организаторы сообщили, что из-за «нестабильной геополитической ситуации» тур Лорак был перенесен на следующий год. На самом деле за этой формулировкой скрывается серьезная причина отказа. Как говорят, на звезду массово жаловались соотечественники, требовавшие от неё публичной поддержки и отъезда из России. Весной этого года Ани без объявления причин внезапно поставила на паузу свою карьеру. Писали, что она якобы последовала примеру других звезд и сбежала за границу. Менеджер артистки не мог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. В сентябре Лорак объявилась в Москве, заявив о готовности вернуться на сцену. Похоже, что за это европейцы внесли её имя в черные списки.«Тур певицы по Германии, который должен был стартовать 21 октября, отменён. Все восемь концертов не состоятся»,— пишет источник «КП». Лорак отказывается комментировать эту неприятность. Вероятно, впоследствии фанаты певицы всё-таки услышат от неё подробности отмены тура. Напомним, что в основном возможность работать в Европе сохранили только те звезды шоу-бизнеса, кто публично отрекся от связи с Россией. Например, контракты продлили с Анной Нетребко, которая теперь не только отказывается приезжать на Родину, но и даже общаться с местными журналистами боится.