. Артур Смольянинов странно отреагировал на дело против него
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Артур Смольянинов странно отреагировал на дело против него

Артур Смольянинов странно отреагировал на дело против него
Актеру Артуру Смольянинову грозит серьезное наказание. Сегодня стало известно, что на звезду «9 роты» составлен административный протокол о дискредитации армии. Актер прокомментировал сложившуюся ситуацию. *Издание «Медуза» признано иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2022. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации «Медуза», выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
38-летнему Артуру Смольянинову грозит штраф до 50 тысяч рублей. Актер холодно отреагировал на новость о санкциях. «Никаких эмоций. Грустить тут не о чем. Как и радоваться», — заявил он в разговоре с журналистами «Медузы*». Звезда «9 роты» добавил, что намерен заниматься другими вопросами. «Пожал плечами — пошел дальше. Есть гораздо более существенные вопросы в жизни», — заключил актер. Напомним, что несколько дней назад Смольянинов уехал из России. Его пригласили работать в Америку, правда, на короткий срок. Звезда говорил, что командировка займет полтора месяца. Пока неизвестно, где именно остановился артист. Ранее он сообщал, что перешел границу Норвегии. Находясь в Европе, Артур отмечал дружелюбное отношение к нему иностранцев. «…никто на меня косо не смотрит. Люди меня так же узнают, люди мне улыбаются, люди со мной разговаривают, люди меня приглашают в гости», — делился он. В России у звезды остались сыновья: семилетний Артур и четырехлетний Марк. В прошлом году актер развелся с матерью своих детей Дарьей Мельниковой. Пара прожила вместе восемь лет.
# Шоу-бизнес Смольянинов Артур
По материалам: z-aya

Последние новости

Раки погрузятся в домашние дела, а Козероги займутся чужими проблемами: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Раки погрузятся в домашние дела, а Козероги займутся чужими
Алексей Панин пожаловался на свою нищую жизнь
Алексей Панин пожаловался на свою нищую жизнь
Алла Пугачева собирается еще раз стать мамой
Алла Пугачева собирается еще раз стать мамой
Ксения Алферова высказалась о роли Абдулова в своей жизни
Ксения Алферова высказалась о роли Абдулова в своей жизни
Лена Катина за коньяком нашла свою любовь
Лена Катина за коньяком нашла свою любовь
В ДНР рассказали о возвращении уехавших из региона жителей
В ДНР рассказали о возвращении уехавших из региона жителей
Солим капусту 2022: на какой Луне лучше всего квасить заготовку в октябре 2022 года
Солим капусту 2022: на какой Луне лучше всего квасить заготовку в
Тигран Салибеков угодил в изолятор за нарушение правил
Тигран Салибеков угодил в изолятор за нарушение правил
Артур Смольянинов странно отреагировал на дело против него
Артур Смольянинов странно отреагировал на дело против него
Лера Кудрявцева рассказала о своем долге
Лера Кудрявцева рассказала о своем долге
Семен Слепаков скоро будет выступать за три копейки на улице
Семен Слепаков скоро будет выступать за три копейки на улице
Стефания Маликова с нестареющим отцом сходила в театр
Стефания Маликова с нестареющим отцом сходила в театр

Топ на сегодня

В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X | S, разработчики просят дождаться патча
В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X
ЕР привезла очередную партию гуманитарной помощи в села Херсонской области
ЕР привезла очередную партию гуманитарной помощи в села Херсонской
Названа дата начала съемок приквела «Дюны»
Названа дата начала съемок приквела «Дюны»
Миллер назвал условие остановки поставок газа в ЕС
Миллер назвал условие остановки поставок газа в ЕС
Арестованному экс-кандидату в губернаторы Приморья отказали в мобилизации
Арестованному экс-кандидату в губернаторы Приморья отказали в

Еще по теме

Артур Смольянинов прокомментировал обвинения в дискредитации российской армии
Смольянинов: «В любом случае собирался уезжать. Удавочка сжималась, мне переставали давать работу»
Артур Смольянинов прокомментировал обвинения в дискредитации армии
Серебренников признался, что Абрамович погасил его штраф за хищение госсубсидий