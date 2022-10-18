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Бассейн, вид на море, СПА. Кокорин шикует в отеле на Кипре и не хочет возвращаться в Россию

Бассейн, вид на море, СПА. Кокорин шикует в отеле на Кипре и не хочет возвращаться в Россию

В сентябре Александр Кокорин дебютировал в футбольном клубе «Арис». Спортсмен сейчас находится в поиске просторного жилья, а пока остановился в одном из отелей Кипра.


31-летний Александр Кокорин переехал на Кипр. Спортсмен пока живет в курортном спа-отеле Parklane, где одна ночь в стандартном номере обходится в 30 тысяч рублей.

Для YouTube-канала Nobel футболист показал, как выглядят его апартаменты. В номере оказалась просторная гостиная, уютная столовая и спальная комната. Во дворике у Кокорина также предусмотрен бассейн, откуда открывается живописный вид. «Два дня здесь ночевал. Вещи не успел разобрать. Привыкаю», — делился впечатлениями постоялец.

Оставаться в отеле спортсмен намерен пока не подыщет для себя подходящий дом. Александр уже присмотрел несколько роскошных вилл, стоимость которых 4-5 миллионов евро.





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Возвращаться в Россию Кокорин не спешит. Он признается, что был на родине в последний раз полтора года назад проездом. Спортсмен не скучает по московской жизни, объясняя, что попросту хочет увидеть мир, а от динамичного ритма столицы давно устал.

«Скажем там, я мог где угодно оказаться в России, но не хотел возвращаться. Взвесив все «за» и «против», я понял, что хочу остаться в том городе, где у меня будут лучше условия для жизни», — откровенно заявил футболист.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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