. Блинкен заявил о необходимости руководства США в мире

Вадим Карасев

Госсекретарь Блинкен заявил, что миру нельзя остаться без руководства США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мировому сообществу нельзя остаться без руководства Вашингтона. Его слова приводит РИА Новости.

На выступлении в Стэнфордском университете Блинкен заявил, что сейчас происходит соревнование за будущее периода, который следует за холодной войной. Он уточнил, это повлияет на то, какие ценности будут транслироваться на глобальном уровне. Он отметил, что США обладают «простым выбором», поскольку «мир сам себя не организует».

Американский госсекретарь заявил о необходимости руководства США и добавил, что миру нельзя без него остаться.

«Для США выбор такой: если мы не участвуем в организации, если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух — ее занимает кто-то другой, возможно, Китай, не в том ключе, который полностью совпадает с нашими интересами и ценностями; или, того не лучше», — никто не занимает, тогда получится вакуум, который могут заполнить плохие вещи, прежде чем заполнят хорошие, — подчеркнул он.

Ранее в США описали политику президента страны Джо Байдена одной фразой. В материале для Fox News Энди Паздер обозначил ее лозунгом «Остановите глупца».