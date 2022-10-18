. Блогер Полина IZAK сбежала из психбольницы ради съемок и снова госпитализирована – видео

22-летняя артистка не в первый раз подводит продюсерво. Испугавшись разрыва контракта с крупным лейблом, Полина IZAK покинула рехаб. Но девушке снова стало плохо на съемках клипа.

Продюсеры обратили внимание на 22-летнюю Полину IZAK, когда она прислала письмо с предложением о сотрудничестве. Лейбл Klever Group работает с девушкой уже на протяжении года, так как профессионалы разглядели за ее блогерской деятельностью нечто большее, чем классные тиктоки, — неординарность идей текстов, необычный музыкальный вкус и яркий тембр.

Однако, Полина в последнее время доставила своим покровителям немало проблем. Незадолго до очередного релиза она угодила в психиатрическую больницу с диагнозом дистимия, ведущая к маниакально-депрессивному психозу. Находилась на лечении чуть меньше месяца, но недавно в буквальном смысле сбежала из больницы. И все ради съемок клипа.

«Полина ранее уже подводила свою команду, срывала рабочие моменты, поэтому сейчас испугалась и досрочно ушла из клиники, чтобы избежать конфликта, — рассказали «СтарХиту» близкие блогера. — Сначала ее странности воспринимались как фишка, но потом проявился побочный эффект. Вот и сейчас она не смогла удержаться, чтобы не проявить характер. Хоть режиссером видео был известный и маститый Сергей Грей, который придумал классный сценарий, девочка отказалась сниматься по его сюжету и стала пропихивать свой — «по мотивам болезни».

В итоге IZAK так перенервничала в процессе, что ей стало плохо в съемочном павильоне. «Полине пришлось вызвать скорую, которая опять увезла ее в рехаб», — сообщили представители блогера.

Это не первый случай, когда сотрудничество с девушкой выходит из-под контроля. Ранее соучредитель лейбла Илья Жихарев рассказывал о сорванной тиктокершой записи в студии. Тогда Полина просто не появилась в назначенном месте, заявив, что ей требуется «детокс от всего происходящего».

А через пару месяцев вновь учудила: вышла с запланированной заранее фотосессии за кофе и не вернулась обратно. «Телефон оказался недоступен, менеджер с командой прождали ее все отведенное на процесс время, после чего съемки пришлось перенести. В итоге она позвонила в 11 утра на следующий день, сказала, что приехала к студии и ждет менеджера. Полина подумала, что работа разбита на два дня, и накануне уехала, решив, что сессия закончена», — делился Жихарев. Как раз вскоре после этого IZAK и оказалась в психиатрической клинике на амбулаторном лечении. Сейчас продюсеры решают, продолжать ли с блогером работу или стоит разорвать контракт.