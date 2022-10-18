. Больницы Башкортостана получили новые анестезиологические комплексы МАИА-01
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Больницы Башкортостана получили новые анестезиологические комплексы МАИА-01

Больницы Башкортостана получили новые анестезиологические комплексы МАИА-01

Госкорпорация Ростех (холдинг "Швабе") оснастила больницы Башкортостана современным медицинским оборудованием – многофункциональными анестезиологическими комплексами МАИА-01.

На сегодня это единственный отечественный аппарат, совмещающий функции искусственной вентиляции легких, наркоза и комплексного мониторинга дыхательной смеси. Устройство может применяться для лечения взрослых и детей старше одного года.


Преимущества МАИА-01 – в наличии режима принудительной вентиляции легких с двойным контролем, который позволяет одновременно регулировать давление и объем доставляемой пациенту смеси. Такой способ обеспечивает большую безопасность в сравнении с традиционными режимами ИВЛ.

Важнейшая особенность новой аппаратуры в том, что за счет использования современных цифровых датчиков со встроенной коррекцией на газовый состав, температуру и влажность дыхательной смеси аппараты выдают дозировку наркоза с максимальной точностью. Кроме того, МАИА-01 оснащены функцией инвазивного измерения артериального давления и мониторинга глубины анестезии.

Все это позволяет анестезиологам в реальном времени следить за уровнем болевой чувствительности и медикаментозным сном пациента, чтобы вовремя корректировать дозы анестетиков.

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По материалам: uposters.ru

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