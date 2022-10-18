. Бутина подведет итоги Ассамблеи Межпарламентского союза

С 11 по 14 октября в Руанде прошла 145-я сессия Ассамблеи Межпарламентского союза, в которой приняли участие представители обеих палат парламента РФ. Одним из важных мероприятий стало заседание специальной группы по поиску решений для урегулирования конфликта на Украине. В ходе видеоинтервью в пресс-центре «Парламентской газеты» 18 октября член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина расскажет, какие вопросы были подняты в рамках МПС.

Кроме того, депутат расскажет, каким был диалог по возможному решению конфликта на Украине; какова позиция международных наблюдателей и как будет выстраиваться работа спецгруппы в дальнейшем; какую роль играет межпарламентское взаимодействие для принятия конструктивных и действенных решений?

Мероприятие начнется в 16:30. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте «Парламентской газеты» и в группе издания в соцсети «ВКонтакте». Онлайн- и видеовопросы можно присылать по адресу press-center@pnp.ru.