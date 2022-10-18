. Центробанк предупредил о повышении цен

Вадим Карасев

В октябре ожидается повышение инфляции после нескольких месяцев затишья. Об этом журналистам рассказал замглавы Банка России Алексей Заботкин.

"По месяцу темпы роста цен, по всей видимости, все-таки будут положительными", — заявил представитель регулятора, не уточнив о диапазоне инфляции.

Как утверждает зампредседателя Центробанка, уровень инфляционного давления в настоящее время остается умеренным. Отмечается, что с начала по середину октября повышение цен было умеренным по широкому кругу товаров. Так, с 4 по 10 октября, по данным Росстата, стоимость товаров поднялась в среднем на 0,03%. Все лето на фоне снижающегося спроса в стране фиксировали дефляцию.

Заботкин подчеркнул, что совет директоров ЦБ РФ при принятии решения по ключевой ставке 28 октября возьмет во внимание динамику инфляции, инфляционных ожиданий, а также рост ставок на рынке.

На фоне масштабных антироссийских санкций и волатильности рубля Центробанк 18 марта текущего года поднял ключевую ставку до 20% годовых. В тот момент большая часть кредитных организаций увеличили ставки по вкладам до 18-20% годовых, некоторые – до 24%. Уже с апреля депозитные ставки уменьшались: 10 апреля регулятор начал постепенно снижать ключевую ставку. С того момента Банк России понизил показатель уже пять раз — до 7,5% годовых.