. Центробанк предупредил о повышении цен
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Центробанк предупредил о повышении цен

Центробанк предупредил о повышении цен

В октябре ожидается повышение инфляции после нескольких месяцев затишья. Об этом журналистам рассказал замглавы Банка России Алексей Заботкин.

"По месяцу темпы роста цен, по всей видимости, все-таки будут положительными", — заявил представитель регулятора, не уточнив о диапазоне инфляции.

Как утверждает зампредседателя Центробанка, уровень инфляционного давления в настоящее время остается умеренным. Отмечается, что с начала по середину октября повышение цен было умеренным по широкому кругу товаров. Так, с 4 по 10 октября, по данным Росстата, стоимость товаров поднялась в среднем на 0,03%. Все лето на фоне снижающегося спроса в стране фиксировали дефляцию.


Заботкин подчеркнул, что совет директоров ЦБ РФ при принятии решения по ключевой ставке 28 октября возьмет во внимание динамику инфляции, инфляционных ожиданий, а также рост ставок на рынке.

На фоне масштабных антироссийских санкций и волатильности рубля Центробанк 18 марта текущего года поднял ключевую ставку до 20% годовых. В тот момент большая часть кредитных организаций увеличили ставки по вкладам до 18-20% годовых, некоторые – до 24%. Уже с апреля депозитные ставки уменьшались: 10 апреля регулятор начал постепенно снижать ключевую ставку. С того момента Банк России понизил показатель уже пять раз — до 7,5% годовых.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Бассейн, вид на море, СПА. Кокорин шикует в отеле на Кипре и не хочет возвращаться в Россию
Бассейн, вид на море, СПА. Кокорин шикует в отеле на Кипре и не хочет
В России спрогнозировали рост цен на сотовую связь
В России спрогнозировали рост цен на сотовую связь
Центробанк предупредил о повышении цен
Центробанк предупредил о повышении цен
В России предложили создать «честную» альтернативу Twitter
В России предложили создать «честную» альтернативу Twitter
В России оценили последствия продажи Аляски через 50 лет
В России оценили последствия продажи Аляски через 50 лет
Марина Девятова крестила двухмесячного сына
Марина Девятова крестила двухмесячного сына
На Xbox Series X | S доступен новый динамический фон — по игре State of Decay
На Xbox Series X | S доступен новый динамический фон — по игре State
Эксперт пояснила, почему страны СНГ вынуждены противодействовать вмешательству в свои выборы
Эксперт пояснила, почему страны СНГ вынуждены противодействовать
Глава МАГАТЭ захотел снова встретиться с Путиным
Глава МАГАТЭ захотел снова встретиться с Путиным
Роза Сябитова рассказала о проклятье успешных женщин
Роза Сябитова рассказала о проклятье успешных женщин
Ани Лорак оказалась неугодной Европе
Ани Лорак оказалась неугодной Европе
Алексей Чадов показал своего отца, погибшего много лет назад
Алексей Чадов показал своего отца, погибшего много лет назад

Топ на сегодня

В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X | S, разработчики просят дождаться патча
В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X
Ольга Бузова в массивных серьгах-пауках и коротком платье на бретельках любуется собой
Ольга Бузова в массивных серьгах-пауках и коротком платье на
Россияне назвали желаемые предметы в школе
Россияне назвали желаемые предметы в школе
ЕР привезла очередную партию гуманитарной помощи в села Херсонской области
ЕР привезла очередную партию гуманитарной помощи в села Херсонской
Названа дата начала съемок приквела «Дюны»
Названа дата начала съемок приквела «Дюны»

Еще по теме

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых
ЦБ снизил ключевую ставку
Банк России понизил ключевую ставку до 10,5%
ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 10% годовых